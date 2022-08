Plan de rescate de mineros en Sabinas tardará de 6 a 11 meses

Contrario a lo que ha venido ocurriendo cada mañana en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; este jueves no se dio a conocer informe sobre los trabajos de rescate de 10 trabajadores de la mina El Pinabete en Villa Agüjita, perteneciente al municipio de Sabinas, Coahuila.

Al final de la conferencia, el presidente de México dijo que no se dio a conocer informe alguno, pues ya se tiene un plan de rescate y se presentará a los familiares, pues quieren su consentimiento.

La ausencia de Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), fue evidente, pues habitualmente es el primer tema que se aborda durante la conferencia matutina de AMLO y en esta ocasión, solo se contó con la presencia de Ricardo Mejia Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

En la conferencia matutina se dio cuenta del combate a la impunidad, una lista de detenciones y procesos penales en diversas entidades del país, correspondientes a acciones realizadas por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, incluyendo la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, en las mencionadas acciones no se abordó lo correspondiente a las realizadas por personal de la FGR en Villa Agujita, donde la tarde del miércoles catearon y aseguraron las oficinas de la compañía Minera El Pinabete, S.A. de C.V. y con número de RFC: CMPI20327479; colocando un total de seis documentos en la puerta y ventana del inmueble, que adhirieron con cinta canela.

Al final de la conferencia AMLO dio a conocer que no se informó sobre la mina porque se está haciendo una consulta con los familiares de los mineros atrapados.

"Hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares, entonces hoy se les va a presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento. Entonces no quisimos dar a conocer el plan propuesto hasta que no se les consulte a ellos", dijo el presidente de México.

PLAN DE RESCATE TARDARÁ DE 6 A 11 MESES

Algunos de los familiares de los 10 mineros atrapados en el pozo El Pinabete en Villa Agujita, del municipio de Sabinas, dieron a conocer que se les presentó el nuevo plan de rescate y se les informó que tardará entre seis a 11 meses.