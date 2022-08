Persiste vertedero de aguas residuales sobre el canal de riego Santa Rosa Tlahualilo en Lerdo

Pese a la clausura y al ordenamiento que hiciera la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de retirar la tubería, y sobre todo pese a las quejas de vecinos de por lo menos 10 colonias cercanas, el ayuntamiento de Lerdo sigue vertiendo aguas residuales sobre el canal de riego Santa Rosa Tlahualilo.

Se trata de un problema añejo que no se le ha dado solución. Los vecinos como Manuel, temen por la salud de sus hijos menores, quienes ya han presentado enfermedades gastrointestinales, las que relacionan con el gran foco de infección que representa el canal de riego.

Se trata de casi dos kilómetros de canal por donde hasta hace unos días corría el agua de las presas como parte del Ciclo de Riego y por el que ahora, corren solo aguas negras y grandes cantidades de basura, pues además sigue siendo utilizado como un gran depósito de desechos.

Los fétidos olores que despiden las aguas de drenaje resultan insoportable y por las tardes "es peor", según dicen los vecinos cercanos, quienes esperan una solución.

Fue en el mes de marzo de este 2022, que la Conagua dio conocer que las infracciones por verter aguas negras en el canal correspondían a 1,650 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo que equivalía a unos 158 mil 763 pesos.

Además de que se había ordenado al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) se retirara toda la instalación relativa a la descarga de aguas residuales. No solo no se llevó a cabo sino que no dejó de operar.

Tan solo ayer, se observó una gran descarga de aguas residuales al canal, de unos tres minutos.

ANÁLISIS DE PARCELAS

Ante tal problema, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), que ya había intervenido en el caso, analizará las parcelas que son regadas con las aguas provenientes de dicho canal.

Así lo dio a conocer el titular en la región Laguna, Jesús Rentería Maldonado, quien indicó que se llevaría a cabo una análisis de frutas y hortalizas que se riegan con dicha agua, la cual se mezcló con las aguas de las presas con las residuales, debido a que las descargas no pararon.

Insoportable

Persiste problema:

* Sigue vertiendo Sapal agua residuales en el canal de riego.

* En enero fue clausurada la tubería que se encarga de la descarga, pero bastaron unos días para que funcionara nuevamente.

* El problema se "aligeró" con el inicio del Ciclo de Riego, pues los olores no fueron tan "insoportables" para los vecinos cercanos.