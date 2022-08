Paty Cantú se sincera sobre la enfermedad contra la que lucha

La cantante mexicana Paty Cantú ofreció un concierto benéfico, en favor de la tiroides, enfermedad con la que ella ha tenido que luchar.

En el evento denominado "UnRecordPorLaTiroides", la intérprete de Dejame ir, señaló que ella misma ha tenido una lucha con el hipotiroidismo, el cual le fue diagnosticado hace algunos años.

En un encuentro con medios de comunicación, Paty dijo: "Yo en mi experiencia personal, que tengo hipotiroidismo, y que es algo de lo que he hablado durante entrevistas, me costó mucho encontrar el diagnóstico, estuve un año diciendo síntomas aleatoriamente a la gente, sin saber que eran síntomas de una sola cosa, y se me diagnosticó como 20 cosas más que no eran", dijo Paty.

Pero no fue hasta que la cantante se hizo análisis de sangre que descubrió cuál era su padecimiento. Pero antes le dijeron que tenía leucemia, entre otras enfermedades: "Me costó un año el perseguir un diagnóstico".

"Descubrí que tenía hipotiroidismo, fue tan fácil como empezar una pastilla todos los días, y regresé a mi misma. Me regresó la vida, me regresó la personalidad, pude volver a dormir, pude volver a controlar mi peso, pude volver a controlar mis emociones, entonces, a partir de ese momento, es algo de lo que he hablado públicamente".

La artista considera que es importante normalizar, hablar de estas enfermedades, que suelen ser comunes.