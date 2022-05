Omar Castañeda asegura que administración de Gómez Palacio es un circo con payasos y animales

En rueda de prensa celebrada este martes el diputado federal con licencia, Omar Castañeda, calificó como un circo lo ocurrido en Gómez Palacio.

"Es una burla, es ya de risa, es un circo ya esto. Yo no he solicitado mi reincorporación y lo dije cuando me separé del cargo que era de manera definitiva porque no iba a ser ni comparsa ni cómplice de esta administración tan fallida", dijo Castañeda.

Aseguró que las acciones del Ayuntamiento tienen la finalidad "de curarse en salud" para evitar un intento de integrarse a una sesión de Cabildo secreta para escuchar la defensa del secretario del Ayuntamiento que finalmente terminó en ser una sesión para destituirlo y nombrar, dijo, de manera ilegal a otro secretario.

El diputado federal aseguró que todo es una pantomima y que no hay algún tribunal que le impida regresar a la Sindicatura

"Es una burla y, como en todo circo, hay payasos, hay animales y hay un espectáculo muy triste y muy deplorable porque está administración que era del cambio verdadero debió estar a la altura de lo que demandaban los ciudadanos", comentó Castañeda.

Mencionó que los ciudadanos de Gómez Palacio esperaban obras y que el Cabildo cuando se reúna sea para plantear soluciones a sus demandas y no para destituir, a tres meses de que concluya la administración, a un secretario que, dijo, ha hecho respetar la ley.

"¿Cuál es el tema de fondo? Pues que hay denuncias presentadas por actos de corrupción. La contralora es una presunta delincuente que la detienen en Torreón por una presunción de corrupción a menores y hoy funge como jurado y como tribunal para destituir al secretario junto a la presidenta y junto a algunos regidores que son comparsa. Es una vergüenza", señaló.

Castañeda insistió en que su lealtad está con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y que lo ocurrido le hace recordar que en su momento el hoy presidente pasó proceso de desafuero cuando que lo querían quitar lo de la jefatura de gobierno por conectar un hospital a una comunidad y que ahora por haberse negado a actos ilegales al secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio lo pretenden destituir

Dijo también que reta a los medios y a la candidata a la presidencia municipal de Morena y a la candidata a gobernadora "a que vayamos a buscar el domicilio que viene en la credencial de elector de la candidata a ver si existe porque el tema no es que no viva en Gómez Palacio el tema es que el domicilio que presentó no existe y ahora por negarse a extender una constancia de residencia porque se solicitó sobre ese domicilio falso destituyen al secretario del Ayuntamiento y quieren evitar que el secretario siga siendo un obstáculo para las ilegalidades", aseguró Castañeda.

Mencionó que la contralora municipal no ha dicho nada en cambio de los servicios de internet simulados, ni de la simulación de las calderas en las albercas, ni las despensas a sobreprecio ni la simulación de tambos de basura, ni de la compra excesiva de gasolina.

"El consumo por habitante son 145 pesos cuando en Torreón, Coahuila, que tiene el doble de habitantes, es de 90 pesos entonces es una burla lo que se hace y debe de ponerse un alto a estas tropelias", aseguró

Dijo que de todo lo anterior hay denuncias en la Fiscalía anticorrupción por todos estos señalamientos porque estaban en funciones los funcionarios que hoy lo señalan a él cuando se cometieron estos actos.

"Pretenden que por pintarse de guinda tienen un pase de impunidad y los vamos a señalar y ya lo dijo el presidente de la República que no se van a tolerar actos de corrupción sean de quien sea y en el momento que sea nosotros vamos a ir dando la lucha y de frente", acotó.