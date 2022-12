Obras en escuelas de Viesca presentan fallas: alcalde

Hay fallas en las obras que se realizaron en algunas escuelas de Viesca dentro de los proyectos que aplica directamente la Secretaría del Bienestar, incluso en el preescolar del ejido San Isidro, la techumbre colapsó.

Lo anterior lo afirmó el alcalde Hilario Escobedo de la Paz, quien se deslindó si llega a ocurrir algún accidente grave, pues al ser la primera autoridad a la que se recurre, dijo que los podrían culpar.

"Hay fallas en algunas escuelas que se ejecutaron por el gobierno federal y que decidieron brincarnos como autoridad municipal y no estoy lloriqueando, nada más lo quiero dejar en claro porque hay tela de donde cortar. Así como nuestro gobierno ha aceptado las críticas, pues también los de enfrente o los que estén ejerciendo la administración pública en otras áreas, también tienen que ver sus errores y tenemos que señalarlos, somos parejos, entonces hay muchas obras y dinero que se bajó directamente en las escuelas y que se formaron comités de padres de familia, no fueron plurales, pusieron al frente de los comités agente de los programas del gobierno federal y hay muchas obras que están hechas de mala calidad"

El edil mencionó que en el ejido Bajío de Ahuichila hay otra escuela en donde también hay deficiencias en la obra que se realizó, ya que se conforman comités de padres de familia a quienes se les entregan los recursos y ellos se encargan de contratar la mano de obra, pero sin la supervisión de especialistas en la materia.

"Yo no sé en dónde contrataron la mano de la obra, no sé si con 300 mil pesos se pone un techo de 4 por 4, entonces mucho dinero se quedó en el aire y no fueron bien ejecutados para que los niños de este municipio tengan una educación de altura, ya que se regresó a las clases".

Dijo que en el ejido San Isidro la techumbre colapsó cuando se registró la contingencia por las lluvias, que derivo en la avenida extraordinaria del Río Aguanaval, en donde la situación no pasó a mayores debido a que en ese momento no se encontraba nadie en la escuela, pero también la barda se derrumbo y ahora los padres de familia están solicitando el apoyo para reconstruirla al igual que la fosa séptica.

"Lo que más importa es que no hubo muertos, no había niños y hay que hacerle la barda, porque todo lo que se ejecutó en el tema de planteles educativos este año en el gobierno federal no tocó base con nosotros, fue directamente a comités de padres de familia, encabezados por personas que están en programas del gobierno federal y hay muchas cosas que no cumplen con los lineamientos adecuados y con las lluvias empiezan las fallas y ¿quiénes van a darles la garantía?, ¿quiénes van a responder por todo eso si se llega a caer uno en las escuelas?, la culpa va a ser de quienes nos brincaron y ponerlo por anticipación porque cuando las broncas salen les queremos echar la culpa a todos" concluyó.