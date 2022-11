Nuestro Recomendado para leer

Diez propuestas factibles para superar las crisis que amenazan la ecología, la economía y la democracia.

Diez propuestas para el ahora. Diez propuestas que pretenden responder a varias crisis que urge abordar, no desde el utopismo, sino desde las posibilidades reales de cambiar el mundo hoy. Diez propuestas de un activismo de veras comprometido con la realidad.

Vivimos bajo serias amenazas: una crisis ecológica de la que no paran de llegarnos advertencias; una crisis económica que se ha agudizado con la pandemia y ha evidenciado las flaquezas del sistema, y una crisis democrática que ha tenido atisbos inquietantes como el asalto al Congreso de los Estados Unidos.

Frente a esto, Ece Temelkuran propone actuar, tomar partido. Y para ello nos plantea diez elecciones valientes, posibles y necesarias.

"Sentir una tristeza que podemos superar. Desear una libertad de la que aún no gozamos. Durante mucho tiempo estas son sensaciones que me ha provocado la música de Beethoven. Recientemente, la lectura del delicioso Juntos de Ece Temelkuran me ha transmitido las mismas", (Yanis Varoufakis).

"Si tuviera que escoger un solo libro que querría que cualquier persona de cualquier edad leyera ahora mismo sería este", (Brian Eno).

"Lee este libro: te hará sufrir y al mismo tiempo os hará sentiros protegidos. Es la magia de Ece Temelkuran", (Roberto Saviano).

Sobre el autor

Ece Temelkuran (Izmir, 1973) es una escritora y columnista política turca, cuyos artículos han aparecido en publicaciones como The Guardian, The New York Times, Le Monde Diplomatique, New Statesman, Frankfurter Allgemeine Zeitung y Der Spiegel. Fue despedida de un medio de comunicación turco por sus artículos críticos con el gobierno, y ha sido reconocida dos veces como la columnista política más leída de su país. Ha publicado una docena de libros, de los que en Anagrama ha aparecidoCómo perder un país: "Un libro imprescindible para comprender el alcance de la amenaza que acecha a las democracias occidentales, y sobre todo ser conscientes de sus consecuencias. Por eso debe ser una lectura obligada", (Antonio J. Ubero, La Opinión de Murcia).