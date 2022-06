No te perdono: Juan Osorio revela que no quiere volver a trabajar con Pablo Montero

Fue hace un par de semanas atrás cuando se dio a conocer a través del portal TVNotas que Pablo Montero y el productor Juan Osorio habían terminado en malos términos debido a las malas actitudes que el actor presentó durante la grabación de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández.

Y es que según contaba la revista mexicana, el también cantaba a veces llegaba tarde a los llamados o incluso se desaparecía de las grabaciones por horas, sin embargo, la “gota que derramó el vaso” fue cuando Pablo no se presentó en las últimas grabaciones de la serie, causando la molestia del productor Juan Osorio.

VER MÁS ¡Lo quieren vetar! Aseguran que Pablo Montero se presentaba borracho a las grabaciones de El último rey

Juan Osorio se encuentra muy molesto con el cantante lagunero

Bajo este contexto, en entrevista con el programa De primera mano, Juan Osorio reveló que recientemente había citado a todo el elenco a una junta de trabajo y fue ahí en donde Pablo lo sorprendió al ofrecerle una disculpa por su mala actitud, sin embargo el productor le dijo que no lo iba a perdonar.

“Le dije que lo aprecio. Me dijo: ‘¿Me perdonas?’, le dije: ‘No, no perdono, yo no soy nadie para perdonar, lo que yo estoy haciendo en este momento es quedarme tranquilo y en paz con una actitud que a mí me puede crear un conflicto personal- emocional”, inició Juan Osorio.

Posteriormente, la ex pareja de Niurka sacó a flote los problemas de alcohol que tiene Pablo desde hace varios años,contando que en algún momento podrían llegar a ser peores:

“Pablo, que te vaya como te vaya es tu problema, pero yo nada más quiero pedirte que un día de estos, Dios no lo quiere, te pasa algo y vas a matar a tu madre de una fuerte decepción”.

(FOTO: ESPECIAL)

Juan Osorio también habló sobre la vez en la que Pablo se fue de un restaurante sin pagar, afirmando que esa imagen era muy negativa para sus hijas:

“También le dije: ‘¿Qué es eso de que te andas exhibiendo y saliendo de un restaurante sin pagar?’ Lo hablamos también, me dio sus razones, le dije: ‘Cómo lo quieras ver, eres una figura y no puedes caer en esos errores”.

El productor mexicano también reveló que Pablo le había pedido que se tomaran una fotografía, sin embargo Juan Osorio creyó que esta idea no era muy buena, ya que consideraba que se podría confundir la realidad de las cosas:

“Me dijo: ‘¿nos podemos sacar una foto?’ y le dije: ‘no, porque va a subir esa foto diciendo que ya no pasó nada y que todo está bien’ y mira sin la foto fue lo primero que hizo”.

VER MÁS Pablo Montero niega tener problemas con el alcohol y el productor Juan Osorio

Para finalizar con sus declaraciones, Juan Osorio contó que tras terminar con esta bioserie él ya no va a querer volver a trabajar con Pablo Montero: “Si me preguntas: ¿Juan Osorio volvería a trabajar con Pablo Montero? Ahorita te digo que no, definitivo”.

“Le hablé como ser humano, conociendo y estando consciente de lo que es la enfermedad, y eso es lo que me importa más. Profesionalmente en este momento que le vaya muy bien, efectivamente he sido el productor que siempre he apostado por él”, concluyó.