'No estoy sola'; Doña Cuquita reclama abuso de Televisa por bioserie de Vicente Fernández

Después de que la dinastía Fernández emprendiera una batalla legal en contra de Televisa y Univisión por la controversial serie no autorizada de Vicente Fernández: ‘El último Rey’ , Doña Cuquita lanza un contundente mensaje y aseguró que no estaba sola en esta lucha.

Fue hace un par de días atrás cuando la familia Fernández lanzó un comunicado para TelevisaUnivisión, en donde les prohibía lanzar cualquier material de ‘El Charro de Huentitán’, así como también suspender las promociones en cualquier tipo de medio de comunicación.

Tras esto, las televisoras, las cuales se unificaron a inicios de año, aseguraron que este proyecto, basado en el libro de la periodista argentina Olga Wornat, sí se llevará a cabo a pesar de lo antes emitido por la familia del fallecido cantante, asegurando que sería este lunes en punto de las 8:30 pm el día previsto para su lanzamiento oficial.

Ante esta respuesta, a través de un video publicado en las redes sociales del cantante, la viuda de Don Chente lanzó otro comunicado y aseguró que Televisa solo se estaba aprovechando del legado que su esposo había dejado tras su muerte: “Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita, Vicente se fue pero creo que hay gente que está abusando de su nombre”.

Tras estas declaraciones, la señora María del Refugio Abarca Villaseñor aseguró que las televisoras habían realizado esta producción desde varios meses atrás aún sin su autorización: “Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él (Vicente Fernández) pero si él estuviera no estuviera ayudando ni estuviera apoyando.

“Si creen que estoy sola, no estoy sola, si creen que pueden abusar de mí no, tengo a mi familia tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes, que también es muy importante. Les agradezco mucho y muchas gracias a todo el público”, finalizó con su mensaje Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández

Cabe destacar que en los primeros comunicados emitidos por la matriarca de la familia ella sostuvo que Televisa ya le había pedido al cantante mexicano los derechos para emitir una serie basada en su vida, algo que Don Chente se había negado desde ese entonces:

“Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: "Cuquita, estos no tienen llenadera". Fue por esto mismo que la familia decidió contar su historia en la cadena colombiana Caracol para que se transmitiera a través de la plataforma de streaming Netflix.

