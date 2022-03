Debo honrar su memoria: Doña Cuquita se lanza contra Televisa y Pablo Montero por bioserie de Vicente Fernández

Luego de la controversia que ha girado en torno a la serie no autorizada de Vicente Fernández "El último rey" que se transmitirá por Televisa bajo la producción de Juan Osorio, un programa que la familia de Vicente no está de acuerdo en que se pase por televisión.

El día de ayer, en un comunicado, señalaron que un juez había ordenado a la cadena nacional en no promocionar, transmitir, así como detener la producción de la serie que tiene planeado su estreno para este lunes 14 de marzo en el Canal de las Estrellas a las 8:30 pm.

Por lo anterior, la viuda de Vicente Fernández, Ma. Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, se pronunció con un comunicado, señalando que la familia no quiere dinero de Televisa, sino que pide se respete la dignidad y honor del cantante fallecido, ya que la serie está inspirada en un controversial libro publicado por la autora argentina Olga Wornat, El último rey: Biografía no autorizada de Vicente Fernández.

"Después de haber rezado a un lado de donde se encuentra Vicente, aquí en los Tres Potrillos, pedí me iluminara en este momento tan triste. La respuesta me llegó, debo honrar su memoria y defender sus derechos, es lo que él hubiera esperado mi y de todos mis hijos que me apoyan. Ni se les ocurra insinuar a esos señores de Televisa que eso no es así".

Doña Cuquita señaló que más tarde compartirá un video en el que expresará su sentir ante la controversial serie.

"Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: "Cuquita, estos no tienen llenadera".

Asegura que Vicente siempre fue "francote", por lo que estaba dispuesto a contar su historia, pero, por eso, lo hizo firmando con Caracol para que se transmita en Netflix: "porque le dieron esa confianza, que no le tuvo a Televisa".

Y es que, según se indica en el comunicado, Vicente, quiso tener opinión en el elenco, es por eso que se escogió a Jaime Camil por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos.

"Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa sin autorización quiere imponer con base en un libro de una argentina, país que admiro, pero que vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino".

Además, comentó sobre Pablo Montero, a quien considera "un buen muchacho", pero su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado.

"Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en lo oscurito en la ilegal serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida".

Hizo énfasis en que ni ella, ni sus hijos quieren "ni un centavo de Televisa". Pero que todo se trata de un tema de "dignidad".

"Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen".

Por otro lado, señala que Vicente registró sus marcas, por lo que la ley protege su imagen.

Además, criticó que la empresa de Estados Unidos, TelevisaUnivision, se metiera en el conflicto, señalando que "Yo lo que sé es que la serie la va a sacar en México la empresa mexicana Televisa en su canal".

Concluyo diciendo que: "Ni mis hijos ni yo daremos ninguna entrevista sobre este tema, ni contestaremos a preguntas, les agradecemos, lo respeten. Se harán comunicados por nuestros abogados para mantenerlos informados".