No estamos obligados a darle agua a ejidos de San Pedro: alcalde de Madero

El alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, reconoció que se iniciaron procesos legales contra las autoridades de San Pedro, para deslindarse de la responsabilidad de abastecer de agua potable a las comunidades de ese municipio, incluso aseguró que ya hay citatorios por parte de un juez para que se presenten.

Agregó que no están obligados a brindarles el servicio, pues al hacerlo se constituye un desvío de recursos, además la ley establece que cada municipio está obligado abastecer del liquido a sus habitantes.

En cuanto a los amparos promovidos contra el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Madero, promovidos principalmente por habitantes de los ejidos, apoyados por integrantes del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), el edil afirmó que se trata de un tema político del que prefiere no hablar mucho.

"Yo les he dicho a estos abogados que cuántos amparos han tramitado contra San Pedro y cuantos contra Torreón y aquí me queda muy claro que el hecho de que nuestro partido (Morena) este gobernando en Madero nos implica que nos estén metiendo estos amparos".

Recalcó que el municipio de Madero no está obligado a dotar del vital líquido a los habitantes de otros municipios, pues así lo establece la Ley Estatal de Aguas, así como en la Constitución y mucho menos el brindarles el servicio es algo imposible, por el tema de la crisis hídrica que se registra no solo en la región sino a nivel nacional.

Y mencionó que incluso la Comisión Nacional del Agua (Conagua) declaró emergencia por los efectos de la sequía pues, recientemente visitó la presa y confirmó que se encuentra a un 20 por ciento de su capacidad.

"Al final del día, nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que no estamos obligados a lo imposible y si los jueces nos dice que tienes que darles el agua a tales ejidos del municipio o de este otro municipio, pero cuando ya hay una sequía extrema en donde Conagua la establece y en donde estamos viendo como los pozos de norias de nosotros, del Simas cada vez le estamos metiendo más tramos y en seis meses le metimos al pozo Las Isabeles y San Esteban 10 tramos y cada tramo es de 3 metros; es decir en 6 meses meterle 33 metros de profundidad, porque ya no extraemos agua pues es grave el asunto y yo no sé por qué no quieren hablar de esto, pero es la realidad y debemos prevenir, por que a dos años lo que nos puede pasar como en el caso de nuevo León y ya estamos en ese punto".

"Nosotros ya contratamos a un grupo de abogados y lo bueno es que el juez ya le mando hablar a San Pedro y les dijo ya hazte cargo de tus habitantes. Cómo que el de Madero les de agua a tu población y nosotros gastando con sistemas de electro coagulación en las norias y ellos también tienen un presupuesto y lo tienen doble por qué si el de nosotros es de 160 millones (de pesos) al año el de ellos es de 230 o 240, pero el tema es que hay que establecer prioridades y yo lo estoy haciendo, por qué se que el próximo años va a estar más difícil y si no lo hacemos desde este momento, pues el próximo año imagínate la problemática social que se va a venir y pues yo quiero estar preparado, desde ahorita como alcalde".

Sobre la intervención de la Conagua, que es la instancia encargada de autorizar las concesiones para la perforación de los pozos, el edil manifestó que el otorgar los permisos es su única función en tanto que los organismo operadores de conducir o abastecer del líquido y como San Pedro los pozos de agua están en Madero, debido a que se ha dicho que la fuente de abastecimiento de ese municipio no es apta para el consumo humano, Ávalos Rodríguez inisitíó en que tienen un presupuesto mayor al de ellos y por lo tanto deberían aplicarlo en la aplicación de tecnologías para purificar, como lo están haciendo ellos con la instalación de plantas purificadoras mediante la electrocoagulación del líquido.

"Cada Simas está obligado a darle el agua a su población, a sus ejidos o colonias y no podemos estar dando agua a otros municipios, porque estamos excediendo nuestras funciones esa situación prevalece de hace muchos años, como dijo el presidente de la República por los cochupos, por la corrupción y todo esto no era lo correcto. Imaginate Simas Madero le ha dado agua a un ejido hasta de Gómez Palacio y eso está mal, la ley es muy clara, los municipios somos autónomos por eso existe el artículo 115 constitucional, de la autonomía si no pues el presidente municipal cómo queda".