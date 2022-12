Niños, en espera del tan añorado regalo

Su realidad es muy diferente a la de la mayoría de los niños; en sus casas no habrá una asombrosa Navidad, ni luces de colores, la espectacular cena, los regalos debajo del árbol o a un lado del nacimiento, pero en ellos perdura la ilusión de aunque de diferente manera, Santa Claus llegará con algún regalo.

Son niños que viven en condiciones muy precarias, en casas de cartón y madera o bien en cuartos construidos de adobe y con piso de tierra, en las orillas de la colonia Isaura Montemayor de Francisco I. Madero, uno de los sectores con alto grado de marginación.

Como todos los infantes en esta época, anhelan un videojuego, un celular, una bicicleta, el muñeco o personaje de moda, pero están conscientes que Santa Claus no llegará con un regalo así, pues no lo ha hecho desde que tienen memoria, por lo que dicen esperan un balón, unos guantes para "porterear", unos tenis o unos "shuts", pues les gusta el fútbol, incluso forman parte de un equipo que acude a practicar a la Unidad Deportiva. Sueñan con ser futbolistas profesionales.

Nos cuentan que cada año llegan personas de las iglesias, de algún partido político, de empresas, incluso van familias o personas de otras ciudades que pertenecen a alguna asociación o empresa y que generalmente se organizan para llevar comida y juguetes a familias de escasos recursos. Casi siempre ese gran momento ocurre el 25 de diciembre o si tienen suerte días antes; a estas personas que realizan dicha labor altruista las esperan con mucha emoción.

"Ya hicimos la cartita, pero no viene 'Santoclos'. No nos trae nada. Pero sí llegan señores a traernos algo, ayer vinieron tres señores, dos mujeres y un hombre y nos dieron regalos, pero yo quería un balón de fútbol" dijo uno de los niños en medio de una conversación.

Se acerca una señora de nombre Martha y se integra a la plática, comparte que ella llegó a la colonia hace aproximadamente 12 años y confirma que la mayoría de los que viven ahí se emplean como jornaleros o buscan "trabajitos" por su cuenta, así que su situación económica es complicada. En su caso, su esposo trabaja limpiando corrales, pero dice que este año estuvo "muy fregado". Tiene una tienda que empezó en un jacal, pero se inscribió a un programa de la Presidencia y le construyeron un cuarto con techo de madera y con la venta que genera la va "pasando" cuando su esposo no tiene trabajo.

Dice que son muchos niños y confirma que generalmente acuden personas "de dinero", incluso de otras ciudades que les llevan regalos y hay ocasiones en que acuden a partir del día 20 de diciembre; llegan de sorpresa.

"Por ejemplo, yo tengo dos niños y mijo quiere unos guantes, porque quiere ser portero y es que casi todos andan en un equipillo y casi todos es lo que piden; un balón, un traje o unos shuts por que se van a jugar a la Deportiva o se ponen aquí en la calle y hacen la reta, porque son muchos niños los que se juntan aquí".

Recuerda que el año pasado llegó un "camionzote" de una empresa maquiladora y les llevó juguetes "bien bonitos, puro regalo bueno" y años pasados llegaron de un grupo de Boys Scouts de Torreón, por lo que dice "Santoclos llega de fuera".

"Andábamos bien alborotados con eso del pastor y que nos vamos desde las tres de la tarde, hasta nos dijeron que compráramos una bolsa porque no íbamos a poder con los regalos y ándele que no alcanzamos nada y hubo muchas de aquí que dieron sus diez pesos y pa uno fueron 20 pesos, póngale que no es mucho, pero los que tienen cinco y juntando lo de todos, es mucho dinero y no alcanzamos nada", dice un poco decepcionada, pero reitera que esperan que como en los años anteriores se acuerden de los niños que viven ahí y les lleven algún presente.