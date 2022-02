Música, memes, demandas e indirectas, así ha sido la primer semana del rompimiento de Belinda y Christian Nodal

Hace una semana los rumores del rompimiento de Belinda y Christian Nodal, que se vieron avivados por la periodista Inés Moreno, fueron confirmados cuando el cantante publicó en Instagram que su relación y compromiso con la cantante había llegado a su fin.

Moreno compartió en su cuenta de TikTok que el cantante canceló compromisos laborales debido a la depresión por la que estaba pasando por su ruptura.

Hasta ese momento todo eran rumores, como muchas de las cosas que se dijeron a lo largo de su relación.

Eran rumores hasta que el mismo Nodal lo confirmó horas después con un comunicado a través de una historia de Instagram.

“A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidió darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor el uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema. Les envío mucho amor." - Nodal.

Después de ese momento, todo mundo esperaba escuchar alguna declaración de la intérprete de Luz sin gravedad, pero ella no habló, sólo su madre se pronunció al respecto, pidiendo respeto, pues un miembro de su familia estaba pasando por una pérdida.

El 14 de febrero

El Día del Amor y de la Amistad fue muy diferente para ambos cantantes, porque Belinda huía en el aeropuerto de la prensa que le preguntaba cómo estaba pasando el día.

Mientras que a él se le vio cenando con su exnovia, María Fernanda Guzmán, pareja que tuvo antes de la cantante.

En redes sociales se difundió una publicación y un video que detalla que Nodal se encontraba en un restaurante de Guadalajara, de donde es originaria Fernanda, quien el fin de semana dio de qué hablar durante la celebración de su cumpleaños, donde se presume asistió el asistente del cantante.

María Fernanda Guzmán es hija del entrenador de fútbol que hizo campeón al Santos Laguna, Daniel Guzmán y además vivió una temporada en Torreón debido a los compromisos de su padre.

Las redes estallan

Mientras seguía el drama entre la expareja: sí él decía y si ella no decía nada, las redes sociales superaron el shock inicial y comenzaron a compartir memes.

Memes sobre los tatuajes que el cantante se hizo en honor a Belinda, bromas sobre las teorías de por qué terminaron.

Pero sus fanáticos en redes no fueron los únicos en reaccionar, comentar o compartir memes: la conductora Pati Chapoy se hizo presente en Twitter para compartir un meme de cómo se vería el cantante si cubriera sus tatuajes como lo hizo Lupillo Rivera.

E incluso han surgido tatuadores que le aconsejan al cantante sobre qué hacer con los tatuajes.

Entre memes y comentarios de famosos, Belinda hizo su primera declaración: “Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…”, fue parte del mensaje que compartió en su cuenta de Twitter.

Teorías del rompimiento

Mucho se ha dicho sobre las razones por las que terminaron, dos de las más populares son las que apuntan a que el cantante le habría sido infiel a Belinda con María Fernanda Guzmán.

Otra que muchos apoyan es que Belinda le habría pedido dinero al cantante para pagar una deuda con el SAT o una casa que le regaló su expareja Lupillo Rivera.

Los rumores no han hecho más que empeorar, sobre todo para el lado de Belinda, pues con acciones como que la mamá de Nodal haya eliminado todas las publicaciones de Instagram en las que ella salía, para muchos esto es una confirmación de que nunca la quiso.

Recientemente surgió la comparación de Belinda con El Estafador de Tinder, pues afirman que le enviaba a sus exes la misma fotografía de ella lidiando con sus abogados para arreglar sus problemas con el SAT y pedirles dinero. Además de la afirmación de que ella sostuvo una relación con su primo hermano y que también lo estafó.

Los rumores sobre Belinda siguen, es por eso que la cantante reapareció para lamentar la violencia de género a la que está siendo sometida y para afirmar que tomará acciones legales contra las personas y los medios cuyas afirmaciones han traspasado la línea del respeto.

Mientras tanto Christian Nodal cerró contrato con Sony Music y estrenó música nueva, la canción Ya no somos y seremos.

Inmediatamente las redes asumieron que era dedicada a Belinda, sin embargo, a una semana de su rompimiento, Nodal se presentó en Honduras y cantó su nuevo tema, no sin antes decir que fue escrito hace 5 años, sin embargo eso no fue todo lo que dijo…

“La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida hace unos 4 o 5 años donde no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, respeto, amor, fidelidad, confianza y una buena lealtad”, los asistentes al concierto no pudieron evitar gritar, ya que consideran que es una indirecta para Belinda.

Todo esto ha pasado solo en una semana y sin duda la expareja aún dará de qué hablar.