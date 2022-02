'Me duele y mucho', Belinda rompe el silencio sobre su ruptura con Christian Nodal 

Belinda apareció anoche en sus redes sociales para por fin compartir un mensaje tras su ruptura con Christian Nodal, el cantante con quien se comprometió en mayo del 2021.

“Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…

“Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente.

“Cierro este ciclo aprendiendo que “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida.” - Simone De Beauvoir”, escribió en su cuenta de Twitter luego de que el pasado 12 de febrero, Nodal afirmara que ya no estaban juntos.

La también actriz, viajó el pasado lunes rumbo a Estados Unidos, y fue en el aeropuerto de la Ciudad de México donde tuvo su primer encuentro con la prensa, sin embargo, evitó a toda costa responder los cuestionamientos de la prensa que la rodeaba, por lo que se echó a correr y fue hasta ahora que abordó el tema de su ruptura que ha dado mucho de qué hablar desde el fin de semana.

Hasta ahora ninguno de los dos ha aclarado cuáles fueron las causas que originaron su separación.