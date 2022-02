¡No fue por dinero!; revelan los motivos de la ruptura entre Belinda y Christian Nodal  

Antes de iniciar su relación con Belinda, Christian Nodal ya se había comprometido con María Fernanda Guzmán, hija del exjugador y entrenador de Santos Laguna, Daniel Guzmán, sin embargo, la joven originaria de Guadalajara habría terminado con el cantante en el arranque del programa La Voz Azteca.

Y es que durante este proyecto, la cercanía que Nodal y la intérprete de Lo Siento, habría sido el verdadero motivo por el que Guzmán dejó al artista del género ranchero.

Tiempo después, comenzó a surgir el romance entre “Beli” y Christian.

En el año 2020 publicaron un primer video juntos en sus redes sociales, donde aparecen juntos a bordo de una lancha e intercambiando abrazos y besos.

La noche del sábado 12 de febrero del presente año, el cantante sorprendió con el anuncio del fin de su compromiso, y ahora fuentes cercanas a la pareja habrían revelado a la revista TV Notas los verdaderos motivos por los que ya no están juntos.

“Mientras todo fue miel sobre hojuelas con Belinda, Christian no tuvo contacto con su exnovia. A finales del 2021, su relación atravesó una crisis y rompieron brevemente, él volvió a intercambiar mensajes con María Fernanda. A ella no le importaba ser la otra, de hecho, se moría de ganas de subir fotos a lado de Christian para que Belinda se diera cuenta y así se lo quedara de una vez por todas, pero él le pedía que fueran discretos. A Belinda comenzaron a llegarle los rumores hace unas semanas y luego le cachó unos mensajes con lo que confirmó que era cierto y supo que esos mensajes eran de María. Ellos tronaron a principios de la semana pasada y pese a que él se portó como un verdadero canalla, quedaron de anunciar al mismo tiempo esta noticia para no hacer escándalo, pero él se adelantó. Le dio un golpe bajo cuando Belinda y su familia estaban muy sensibles porque se cumplía el primer aniversario luctuoso de su abuelita. Hubo fotos de Christian con su ex, pero las borraron, aunque hubo capturas y se soltaron los rumores en Twitter de que él había estado con ella en su cumpleaños y visitaron un famoso lugar llamado Tapalpa. En una de las fotos aparece el asistente de él, Abelardo, así que los rumores por algo surgieron”, revelaron para dicha revista.

Además, señalaron que a Nodal se le subió la fama a la cabeza y se portaba mal con mucha gente, incluyendo a Belinda. “Aunque él era famoso antes de que se hicieran novios, lo cierto es que nunca tuvo tanta atención y no supo manejarla. La fama, el dinero y el alcohol lo volvieron loco, ojalá entre en razón y vuelva a ser el chavo humilde que era antes, si no cambia, dudo que vuelvan a hablar”.