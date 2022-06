Mujeres en Movimiento llama a Municipio a actuar conforme a Ley de Movilidad

El colectivo Mujeres en Movimiento Capítulo México rechazó los cambios que propone el Gobierno municipal de Torreón a la ciclovía de la calzada Colón, indicó que la ley es clara y México no está para "improvisaciones regresivas y antidemocráticas que atentan contra la sostenibilidad y el futuro de nuestras sociedades".

Ante la tentativa de reubicar la ciclovía de la calzada Colón hacia la zona del camellón central debido a que, en palabras del alcalde, Román Alberto Cepeda, "Torreón va en constante crecimiento y no podemos perjudicar la movilidad, así como no podemos pensar en un Torreón moderno sin ciclovías, en un tema peatonal adecuado, también no podemos pensar en un Torreón moderno evitando la movilidad que ya existe".

El colectivo aclaró que movilidad y tránsito vehicular no es lo mismo. Señaló que en los últimos 10 años en México se ha transitado de un modelo de política pública de vialidad y transporte que ponía en el centro los vehículos motorizados a un modelo de movilidad urbana, que de acuerdo al Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), se trata de un instrumento de política pública eficaz en la eliminación de las desigualdades sociales y para alcanzar la sustentabilidad de las ciudades.

En razón a ello, las Mujeres en Movimiento conminaron respetuosamente al gobierno de Coahuila, y en particular a la alcaldía de Torreón, a reconsiderar su decisión, en aras de continuar promoviendo un uso del espacio público más equitativo, apelando al principio constitucional de progresividad de los derechos humanos.

"Invitamos al presidente Cepeda a promover las movilidades activas en condiciones de seguridad, dando cabal cumplimiento a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, en particular al artículo sexto", expresó el colectivo.

El artículo 6 habla sobre la Jerarquía de la movilidad: La planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y programas en materia de movilidad deberán favorecer en todo momento a la persona, los grupos en situación de vulnerabilidad y sus necesidades, garantizando la prioridad en el uso y disposición de las vías, de acuerdo con la siguiente jerarquía: I. Peatones; II. Ciclistas; III. Usuarios y prestadores de servicios de transporte público de pasajeros; IV. Prestadores de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías; y finalmente, V. Usuarios de vehículos motorizados particulares.

Mujeres en Movimiento señaló que las políticas públicas exitosas se enriquecen de las voces ciudadanas y expertas, como el Colegio de Ingenieros Civiles, que ha fijado una postura a favor de la preservación de la ciclovía en su ubicación actual.