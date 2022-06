Morena tiene que actuar sin arrogancia para poder triunfar en 2024: Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal Ávila dijo que Morena requiere alejarse de la imposición y actuar sin arrogancia para ratificar el triunfo en la presidencia de la República en el 2024.

Consideró que en Coahuila hay condiciones para que pueda "vestirse de guinda", es decir, que Morena logre un triunfo en el estado, pues indicó que hay aspirantes muy fuerte, entre los cuales mencionó a Armando Guadiana Tijerina y a Ricardo Mejía Berdeja.

"Veo muy fuerte la posibilidad de la alternancia política aquí en Coahuila, depende de la unidad, de la cohesión y de que todos salgamos bien en este proceso interno", comentó.

En términos del proceso federal para 2024, el senador dijo que el reto es mantener la presidencia de la República e indicó que se puede mantener la estrategia de ratificar el triunfo que se obtuvo en el 2018 gracias a la ciudadanía, pero para eso, insistió, se requiere de unidad y cohesión.

"Para eso requerimos alejarnos de la exclusión, del sectarismo, de dogmatismo, de la división, esos son fantasmas que nos pueden ahuyentar nuestra ratificación del triunfo del 2024. Morena tiene que actuar con sensibilidad, sin arrogancia, viendo que hay competencia y viendo que es importante mantener la cohesión para poder triunfar", expresó.

Dijo que esta tarea será muy importante y dependerá de la dirigencia pero también de la militancia, de que se abran los procesos de participación, lo que, aseguró, es su única demanda, que se abra la consulta a la gente y que decida mediante mecanismos transparentes, sin manipulación ni imposición.

(EDUARDO RUÍZ / EL SIGLO DE TORREÓN)

Señaló que el partido no debe convertirse en una extensión del gobierno, porque fue precisamente lo que se luchó durante muchos años.

"Está prohibido cometer errores (en Morena) y violar reglas, los primeros obligados a observar la Ley somos quienes estamos en el gobierno, y los que debemos observar los procesos internos somos nosotros", expuso.

Monreal Ávila dijo que se requiere de "piso parejo" para todos los candidatos en Coahuila y también en la carrera presidencial. Consideró que la tarea primordial del partido, en este momento, es fijar reglas claras y equitativas, de modo que no haya ventajas indebidas ni ventajas ilegales.

"Nosotros no podemos usar recursos públicos, esa práctica la vimos en la oposición y no podemos reciclar prácticas indebidas en nuestro movimiento, ni ventajas indebidas ni desventajas que se traduzcan en actos ilegales, por eso es importante el llamado a la dirigencia para que fije reglas claras y no haya imposición, sino una práctica democrática de la militancia", dijo.

Aseguró que competirá internamente, siendo parte de los fundadores de Morena.