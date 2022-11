Migrantes, víctimas de secuestro y violación

La Casa del Migrante en Saltillo informó que aún se mantienen los casos de secuestro y violación a migrantes, los cuales han sido denunciados por éstos al albergue.

Alberto Xicoténcatl, indicó que estos casos ocurrieron en diferentes estados, pero son denunciados al arribar a Saltillo.

"Se está incrementando el número de secuestros, no en Coahuila, pero en los estados vecinos, como es Zacatecas y Tamaulipas, donde la gente mexicana de Guerrero y extranjera que llega a Coahuila, nos comparte que han sido víctimas de secuestro y abuso sexual de mujeres", dijo.

Expuso que aunque no todos quieren interponer una denuncia, el pasado mes 10 personas denunciaron abusos sexuales tanto de adultos como niños.

"No todas quieren denunciar, pero que no se denuncien no quiere decir que no sigan pasando, a veces la autoridades dice no porque no tenemos denuncias, es cierto, la gente no denuncia, pero el incremento es significativo.

30 CASOS DE MIGRANTES DESAPARECIDOS, SIN DENUNCIA

Luego de que trascendiera que la Fiscalía General del Estado (FGE) suma alrededor de 30 casos de migrantes desaparecidos, la Dirección de la Casa del Migrante manifestó que se estima que otros 30 más se mantienen sin denunciar.

De acuerdo a Alberto Xicotencatl, director del albergue, no todos los casos se tratan de hechos que ocurrieron en Coahuila.

Indicó que las denuncias que mantienen las autoridades son viejas, las cuales fueron presentadas por la Casa del Migrante, mismas que tienen hasta siete años.

"En ninguna no ha habido ningún tipo de avance, absolutamente nada, no se sabe que paso con esas 30, inclusive dentro de éstas hubo un grupo de siete personas que saliendo de la casa del migrante para ir a una tienda y desaparecieron frente a una unidad de la policía municipal de Saltillo", dijo.

Recordó que en este tiempo se encontraba como alcalde Jericó Abramo Masso y el albergue contaba con una patrulla en el exterior. No obstante, los casos de personas migrantes desaparecidas continúan presentando.

"No quiere decir que no sigan desapareciendo, si no las familias no saben dónde, nos siguen llegando mensajes vía WhatsApp, Facebook. Nos dicen que están buscando a sus familiares que se dirigían a Saltillo y por eso se comunican", dijo. No obstante, desconocen si desaparecieron antes o después de llegar a la capital de Coahuila.