Migrante regresa a Guatemala al no lograr cruzar a EUA

A tres meses de haber llegado a México procedente de Guatemala y a una semana de permanecer en Piedras Negras, Edwin Rosales decidió regresar a su país de origen, luego de tres intentos fallidos por lograr el sueño americano; en uno de los cuales casi pierde la vida al intentar cruzar el río Bravo.

El migrante originario de Guatemala, relató que, en el tercer y último intento, donde lo arrastró la fuerza de la corriente del río Bravo y casi se ahoga; era acompañado por dos migrantes de Venezuela y los cuales, desaparecieron en el afluente.

Sin importar que ha invertido alrededor de 10 mil pesos desde que salió de su país, hasta llegar a Piedras Negras hace una semana y durante dicha semana ha intentado cruzar por diferentes lugares; las primeras dos lo realizó por debajo del Puente Internacional número II y la tercera por el paraje conocido como La Nogalera.

"Diferente lugar, dos veces acá y por La Nogalera, pero en La Nogalera me llevó el río, mejor eché de regreso. Hace cuatro días, me arrastró bien recio 500 metros, hice gancho y dos venezolanos ya no aparecieron; los que iban conmigo se los trago, ya no aparecieron", relató el migrante guatemalteco.

Reconoció que es un viaje arriesgado y ahora busca como regresar a Guatemala, lo cual contempla hacerlo a través del tren, tal y como lo realizó para llegar a esta ciudad fronteriza; lo anterior, debido a que el costo del transporte hacia el interior de la República Mexicana es superior a los dos mil pesos.

