'Mi recibo está pagado', reclaman tras más de 40 horas sin luz

En Ciudad Lerdo, vecinos que tienen sus domicilios en la privada Chihuahua de la parte Centro vivieron más de 40 horas de angustia, al ver suspendido el servicio de energía eléctrica y por consecuencia el abastecimiento de agua potable, pues "el hidro no funciona sin luz", dijo Gerardo Martínez, uno de los afectados.

"El jueves pasado, parecía un día tranquilo, normal", dice Gerardo; sin embargo al filo de las 14 horas sorpresivamente se fue la luz. Al principio se tenía la seguridad de que regresaría en poco tiempo, pues así ha sucedido muchas veces, pero transcurrió más de una hora y no se restablecía.

A las cinco de la tarde se prendieron los focos y el refrigerador volvió a funcionar, pero media hora después, el servicio se interrumpió nuevamente.

Gerardo se comunicó al 071 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para reportar la falla, escuchando una grabación que lo invitaba a escuchar el nuevo menú de atención y tras esperar en el teléfono por más de quince minutos, dijo, por fin le informaron que su reporte había sido anotado con el número C2704045459, que no se preocupara, que ya estaban trabajando para brindar el servicio.

Aunque la atención brindada por CFE a través de las grabaciones del 071 no lo convencieron, a Gerardo no le quedó otra que esperar se cristalizara lo dicho por la Comisión en el reverso de sus recibos de cobro "Pensando en ti y en el bienestar de tu familia, nuestro compromiso es seguir ¡conectados contigo!".

Llegó la noche del jueves y el servicio de energía no regresaba, en una situación que para los vecinos de la privada Chihuahua se agravó severamente, pues también se afectó el servicio de agua potable al no poder accionar los "hidros" para bombear el preciado líquido.

"Por la noche me comuniqué nuevamente a la CFE y otra vez tras escuchar el nuevo menú de atención y las diferentes opciones para reportar, por fin alguien me contestó y me dijo que estaban haciendo reparaciones en otro fraccionamiento, que en cualquier momento regresaría la luz", dijo Gerardo.

El vecino afectado, explicó que para poder bañarse y aligerar un poco el intenso calor, pues la temperatura era de más de 35 grados, tuvo que comprar garrafones en el Oxxo.

Al siguiente día, el viernes, los vecinos de la privada Chihuahua se la pasaron sin servicio de energía eléctrica, haciendo llamadas continuas a CFE, pero sólo se les decían que estaban reparando la falla detectada en el fraccionamiento o colonia Los Laureles, mientras la situación ya era angustiante.

Gerardo explicó que hace días estuvo internado en el Seguro Social, clínica 46 y como le ordenaron dieta rigurosa en su alimentación, tuvo que comprar productos especiales que requieren de refrigeración, pero ahora con la falla, se echaron a perder en el refrigerador y no hay a quien reclamar, pues por teléfono contestan puras grabadoras y cuando por fin se tiene un contacto personal en las oficinas de la Comisión, "nunca les ganas o los convences", afirmó.

Otra noche sin luz, soportando el intenso calor y con pocas actividades de limpieza, por carecer de agua suficiente, pasaron los vecinos de la privada Chihuahua del viernes al sábado. Nadie les daba respuesta.

El sábado a mediodía, Gerardo reportó nuevamente la falta de energía y ahora levantaron su queja reporte C2704045955 y otra vez le dijeron que la CFE estaba conectada con la gente, pero el suministro de luz no llegaba.

Fue hasta la tarde sabatina, cuando minutos después de las 13 horas, por fin quedó restablecido el servicio de energía eléctrica, luego de permanecer sin luz por más de 40 horas, aunque Gerardo pagó lo que consideró un cobro excesivo de mil 100 pesos por el servicio de luz y cuando fue a reclamar a CFE, no logró nada.