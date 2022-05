'No podemos estar con apagones', advierte alcalde de Torreón y confirma reunión con CFE

Será el próximo lunes cuando el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, se reunirá con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a nivel regional y nacional, mismos con quienes abordará el tema de los constantes apagones que se han estado registrando en semanas recientes, que a su vez derivan en afectaciones a bombas de Simas Torreón y agravan el problema de escasez en todos los sectores.

Fue durante ayer viernes que las autoridades municipales reportaron que alrededor de 30 bombas quedaron fuera de servicio debido a dichos apagones de la CFE, lo que obligó a realizar un operativo emergente de reactivación de equipos, así como de revisión de elementos eléctricos para verificar si habían resultado con algún daño debido a la caída del voltaje.

Como consecuencia se generaron bajas de presión en gran parte de las colonias de Torreón, por lo que la reunión con CFE buscará concretar mecanismos de prevención de nuevos apagones, así como de atención inmediata en caso de que ocurra, de forma que no se afecte más a la población por la falta de abasto de agua desde las bombas.

"El lunes me reúne con ellos (CFE), así es, ha sido un tema que yo lo había comentado ya desde el jueves, hay una gran coordinación con ellos, pero es importante también saber que no podemos estar con apagones, tenemos que ver cómo lo resolvemos de manera conjunta, el día de ayer (viernes) con estos apagones fueron 20 bombas las que sufrieron una afectación, 20 bombas estamos hablando del 20 por ciento del sistema, de lo que surte al sistema de agua, o sea no es un tema menor, el día de ayer 20 y eso pues bueno, a la ciudadanía le obliga también saber la causa... Tenemos semanas que, por causa de los apagones, se baja una bomba, dos bombas, el día de ayer fueron 20 bombas".

Señaló Cepeda que además reactivar una bomba no implica solamente "subir un switch", sino que se generan vacíos en las tuberías, revisar cableado y mecanismos de arranque, situaciones que dejarán en claro ante los representantes de la CFE durante la reunión del próximo lunes.

Por su parte, Simas Torreón informó que, hasta este sábado por la mañana, se estaban reactivando ya la mayoría de las bombas que quedaron fuera de servicio con los apagones del viernes, entre las cuales se mencionaron a la número 1, 4, 23R, 88, 56, 64, 62R, 40, , 75, 75R, 76, entre otras.

En todo caso, las autoridades piden a la ciudadanía que se reporten los sectores en los que prevalezca el desabasto como tal, de forma que se puedan realizar las revisiones correspondientes, así como el envío de agua mediante pipas; para lo anterior se ha puesto a disposición el teléfono 690-95-95 y que corresponde al Call Center del organismo.

Cabe recordar que la baja presión y desabasto de agua potable han estado registrándose prácticamente desde el pasado mes de marzo, mediante protestas, quejas ante medios de comunicación y en redes sociales, se han estado realizando llamados a la autoridad para mejorar el abasto de agua potable en casi todos los sectores.

Han destacado áreas del Poniente y la zona Centro de la ciudad, misma en la que se afecta directamente a la actividad comercial y a quienes ahí habitan.

De la misma forma, se ha informado que está en proceso la entrega de 5 nuevos pozos de un total de 8 que serán perforados al cierre de este año, acciones que suponen una inversión de más de 120 millones de pesos de parte de la propia autoridad.