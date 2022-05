Alcalde de Torreón rechaza falta de atención por escasez de agua

Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, negó que los reportes de falta de agua o baja presión se dejen sin atender; señaló que en todos los casos se aplican estrategias para "de una forma u otra" resolver las demandas de quienes se quedan sin abasto o no cuentan con el suficiente por cualquier motivo.

El mandatario se refirió a las quejas de grupos de comerciantes en el perímetro de la Plaza Mayor, quienes en días recientes afirmaron haber estado viviendo "días secos" por la falta total de servicio de agua potable, lo que deriva en afectaciones directas a la actividad de sus trabajadores, sino al servicio que se le brinda a los clientes diariamente.

"Permanente (acercamientos con empresarios), aparte los estamos atendiendo de una o de otra forma; o sea, se atiende de una u otra forma en todos los sentidos, me refiero a que si por alguna razón hay una falla, por la energía, que eso también nos ha causado (estragos); sin embargo, hay una buena relación con la Comisión (Federal de Electricidad), estamos estrechando lazos y comunicación para que no pase, pero por otro lado también estamos trabajando que, donde por alguna razón no exista el servicio, dotarlos de pipas o de cualquier otra forma… Torreón tiene que tener agua".

De la misma forma señaló que se ejecutan actualmente acciones ya avanzadas en la perforación de cinco nuevos pozos y de un total de ocho que serán completados este año, se encuentran en espacios estratégicos en los que se busca dotar de servicio a sectores que desde hace varios años han padecido el abatimiento de sus fuentes de agua correspondientes.

Señaló que en las próximas semanas comenzarán a ser entregados esos primeros cinco pozos y en los que se invierten más de 120 millones de pesos, mientras que en los tres restantes se han comenzado a explorar ya los procesos de licitación para que puedan quedar listos antes de que concluya este año.

FALLAS, ROBOS Y ABATIMIENTO

Cabe recordar que durante los meses de abril y mayo han repuntado las quejas por falta de agua y que incluso derivan en protestas, el abatimiento de los pozos existentes se ha sumado a la falta de mantenimiento de decenas de bombas desde la administración pasada, a las fallas en el suministro de energía de parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como a las acciones directas de robo y vandalismo en los equipos de Simas Torreón.

No obstante, han sido colonias del poniente y en el primer cuadro de la ciudad en las que se han registrado las principales quejas por la baja presión y el desabasto en general, en algunos casos los comerciantes han tenido que recurrir a la compra de agua mediante servicios particulares, así como a la adquisición de garrafones de 20 litros en tiendas de conveniencia.

Incluso los bomberos de Torreón han tenido que surtir agua potable a la propia Presidencia Municipal, esto ante la alta demanda del líquido en el sector Centro y las temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados que se han registrado en las últimas semanas.

Falta de agua en la ciudad

Señala alcalde de Torreón que se brindan soluciones a todas las quejas ciudadanas por falta de agua:

*Afirma que cuando no es viable un aumento de la presión en tuberías, se opta por la entrega de agua con pipas.

*También indicó que existen acercamientos constantes con los comerciantes y también con la CFE, esto para prevenir más fallas en el suministro eléctrico.

*Actutualmente se trabaja en la conclusión de cinco nuevos pozos de agua potable, esto de un total de ocho que serán entregados este 2022.