Menor golpeada en Gómez Palacio podría regresar con su madre

La pequeña Melody Romina, de un año y ocho meses, sobreviviente del ataque que sufrió presuntamente por parte de su padrastro y del cual su hermana mayor, Melany Nicole, perdiera la vida a sus escasos seis años de edad, podría regresar con su madre. Mientras tanto seguirá bajo la protección del sistema DIF Municipal.

Recordar que los hechos se registraron el pasado sábado, cuando la niña de seis años llegó a Cruz Roja sin vida, con una serie de golpes en su cuerpo.

Sobre la evolución de la pequeña de un año y ocho meses, se informó que podría ser dada de alta en breve, debido a la notable mejoría que ha registrado.

Amanda de la Rosa, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), informó que la niña estará bajo el resguardo de la institución, en tanto continúan las investigaciones.

La funcionaria no descartó la posibilidad de que la menor regrese a casa con su madre.

"La mamá lleva su investigación, la verdad no sé cómo Fiscalía esté llevando a cabo. Para nosotros lo más importante es que los niños estén con su mamá, pero si la señora sale apta, somos humanos, realmente nosotros no podemos juzgar a la mamá por lo que pasó, pero también está el hecho de que la niña ya traía lesiones anteriores, entonces uno como mamá sabe... Es imposible que no te des cuenta de que tu hijo tiene heridas", comentó la directora del Sistema DIF.

Comentó que la familia por parte de la mamá ha mostrado interés por hacerse cargo de la pequeña, sin embargo deben estar bajo una amplia investigación.

"Obviamente la familia debe pasar por algunas pruebas, se ve que son personas que les interesa la niña, están en una situación difícil, porque la mamá es familiar de ellas, pero no están contentos con lo que la mamá pudo haber dicho o hecho, por qué se suscitaron las cosas así, pero bueno, los familiares están interesados en la niña, entonces la niña está bien", dijo.

El proceso es largo, por lo que aún no se podrá definir quién se hará cargo de la menor.

"Se realizarán evaluaciones psicológicas y de todo para garantizar de que si la niña llega a regresar (a casa), esté bien y obviamente darle seguimiento, no vamos a abandonar a la niña así", recalcó la directora del DIF.

EN LIBERTAD

Norma Morales, hermana de Marcela, madre de las dos pequeñas, informó desde el pasado lunes que su hermana se encuentra en libertad.

"El error de ella fue trabajar y dejarlas a cargo de él", manifestó en aquella ocasión Norma, tras acudir al DIF para tener noticias de su pequeña sobrina, quien aún se recupera en una institución de salud pública, tras haber sido víctima de agresiones presuntamente por su padrastro.

Los familiares de la menor exigen justicia, y no descartan la idea de que su hermana haya estado amanezada por su pareja para no denunciar las agresiones que también pudo sufrir.

