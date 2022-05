'Su error fue trabajar y dejarlas a cargo de él'

"El error de ella fue trabajar y dejarlas a cargo de él", dijo Norma Morales, hermana de Marcela, madre de la menor de seis años, quien falleció a golpes el pasado sábado, y de la pequeña de un año y ocho meses que se debate entre la vida, también al haber sido víctima presuntamente de su padrastro.

"Ahorita está siendo juzgada y con justa razón por no estar en su lugar y lamentablemente aquí está una consecuencia, mi sobrinita que no está y otra está internada... quiero dejar en claro que si mi hermana hizo eso, de salir a trabajar, era para alimentar a sus hijas, fue para alimentar a sus hijas", dijo visiblemente consternada.

La tía de las pequeñas manifestó que el presunto agresor, identificado como Luis Edwin, con quien vivía desde hace aproximadamente nueve meses, le había pedido que tuvieran un hijo, algo que su hermana ya no podía darle, puesto que ya estaba operada al haber sido madre de cuatro hijos.

"Él quería un hijo, pero ella le dijo que no podía, entonces ella se fue a trabajar, se quedaron molestos, yo creo que él se ensañó por el coraje de que no le podía dar un hijo", detalló.

"Él no tiene justificación ni perdón... Queremos justicia, que él no salga", dijo Norma, quien informó que su hermana ya está en libertad. No descartó que su hermana pudiera haber estado amenazada por su pareja,

TAMBIÉN LEE Sujeto señalado por el feminicidio de su hijastra también agredió a una menor de un año ocho meses

El personal médico observó lesiones de antigua y reciente data

EN RESGUARDO

Por su parte, la directora del DIF, Amanda de la Rosa dijo que la menor que aún lucha por su vida, quedará en resguardo del sistema, en tanto se encuentra al familiar idóneo para sus cuidados. Y es que mencionó que la pequeña, si bien está grave, va evolucionando favorablemente.

"Esta luchando por su vida pero está bien, está consciente, está comiendo,´ no está fuera de peligro porque trae lesiones, pero va evolucionando bien", explicó. Por el momento no se permitirá el acercamiento de otros familiares a la menor en tanto se realizan las investigaciones.

VER MÁS Investigan presunto feminicidio de niña en Gómez Palacio

La pequeña de seis años ingresó a la Cruz Roja de GP sin vida y con heridas

"Estamos buscando familia, a alguien que sea apto para el cuidado de la niña, pero por la investigación debemos de tener mucho cuidado en ese tema, mientras vamos a dejar que no se acerque la familia", dijo la titular, quien mencionó que no se ha tenido acercamiento por parte del padre biológico de la pequeña sobreviviente.

"Nosotros vamos a hacer lo que nos toca para la familia, para la niña cuando salga, para la reintegración de sus derechos", dijo la directora, quien agregó que se apoyaría a la familia con los gastos funerarios de la pequeña Nicole.

Agresión

Los hechos.

* Fue la noche del sábado, que la menor de seis años ingresó a la Cruz Roja de Gómez Palacio sin signos vitales y con múltiples huellas de violencia.

* El personal médico observó lesiones de antigua y reciente data que le provocaron la muerte, por lo que se dio aviso a las autoridades.

* En el mismo hecho, la pequeña Melody, de un año y ocho meses, también fue víctima de lesiones que la mantienen luchando por su vida.