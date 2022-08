'Me disculpo, no hice lo correcto', Pablo Montero rompe el silencio tras pelea contra reportera

Fue el pasado sábado cuando Pablo Montero protagonizó un fuerte conflicto con una reportera de Ventaneando, después de que la mujer le preguntó sobre sus problemas con el alcohol.

En los videos, se ve cómo el cantante originario de Torreón comienza a aproximarse a la reportera para posteriormente intentar quitarle el teléfono, diciéndole que no iba a dejarla ir hasta que borrara la entrevista.

Estas imágenes causaron un sin fin de controversia en redes sociales, a tal grado de que muchos llegaron a tachar la actitud del también actor de “prepotente”, “grosero” y “machista”.

Ahora, a varios días del acontecimiento, la reportera de nombre Italia, corresponsal de Ventaneando, dio una entrevista para el programa y declaró que ya había interpuesto una demanda en contra de Pablo Montero.

(FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN)

Además, reveló los costos de los daños hacia su equipo de trabajo, los cuales quedaron rotos luego de ser golpeados por el cantante.

Posteriormente, comentó que ya había interpuesto la denuncia en su contra, asegurando que eran varios de los delitos que tendría que pagar, entre los mencionados por los mismos conductores del programa estaban: amenazas, daños y prejuicios y privación de la libertad.

La reportera también comentó que al salir del recinto, después de que “no le permitieran irse hasta dejar su equipo de trabajo”, aseguró que se sintió insegura en el camino, ya que no sabía “cuánta influencia tenía Pablo en este estado”.

(FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN)

Ante estas declaraciones, a los pocos minutos, Pablo Montero ofreció una entrevista para Ventaneando y aseguró que se arrepentía de sus actos, argumentando que “había explotado por la pregunta que la reportera le había realizado”.

“Primero que nada quisiera disculparme con Italia y su compañero, yo sé que mi comportamiento con ellos no fue lo correcto, y si es necesario pagar algo que se haya dañado. Estoy hablando con ustedes, estoy dando la cara, quiero ofrecerles una disculpa y también a todo el público que me sigue”.

“Pero la verdad es que me descontroló un poquito esa pregunta, esa pregunta siempre la he contestado y siempre doy la cara, pero en ese momento yo estaba con el niño a un lado y fue lo que me puso así, entonces me sentí muy incómodo”.

(FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN)

Pati Chapoy le cuestionó si creía que el alcohol ya lo estaba afectando y que por eso tenía el carácter tan fuerte, a lo que Pablo Montero mencionó que eso había quedado atrás su alcoholismo), y que ahora simplemente estaba tratando de controlar sus impulsos.

“Yo estaba bien, al 100%, precisamente cuidándome mucho, estoy haciendo las cosas como debe de ser, pero me puse incómodo, somos humanos y cometemos errores y yo soy de carácter así y así como lo dije también, debo de cuidar mis impulsos, soy una gente impulsiva, la verdad y por eso estoy pidiendo una disculpa”.

Para finalizar, Pablo Montero mencionó que su etapa de alcoholismo había quedado atrás, asegurando que solo tomaba cuando se trataba de cuestiones sociales.