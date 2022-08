Pablo Montero se lanza contra reportera y desata polémica 

El pasado sábado, antes de salir al escenario del Teatro del Pueblo en la ciudad de Saltillo, Coahuila, Pablo Montero protagonizó un fuerte conflicto con una reportera que le lanzó un cuestionamiento sobre su consumo de alcohol.

Fue durante su atención a los medios de comunicación donde una reportera de Ventaneando le preguntó si estaba dispuesto a ingresar a una clínica de rehabilitación, generando el disgusto evidente del cantante lagunero.

“No entiendo tu pregunta, o sea, ¿yo dije eso?. Entonces no me hagas preguntas que no vienen al caso y sé más profesional”, dijo Montero para después tomar el celular con el que la reportera lo grababa, y lanzarlo.

Sin embargo, las grabaciones que circulan en redes sociales muestran cómo Pablo se aproxima a la mujer para intentar volver a quitarle el teléfono, diciéndole que no la iba a dejar ir hasta que borrara la entrevista.

Recordamos que han sido las constantes declaraciones del productor de El último rey, Juan Osorio, quien ha mencionado los supuestos problemas que tiene Pablo Montero con el alcohol.