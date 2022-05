Manolo Jiménez expresa interés en ser gobernador de Coahuila

El Siglo de Torreón recibió en su espacio Lado B al secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, Manolo Jiménez, anunció la llegada del Programa de Mejora, surgido con la idea de potencializar los proyectos y obras del gobierno estatal, junto a los municipios. Apuntó que ha estado en Matamoros, Torreón, Viesca y San Pedro para las obras. Reconoció que ha tenido responsabilidades similares a las del actual gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, al detallar que ambos han sido alcaldes, él de Saltillo y Riquelme de Torreón; fue secretario de Gestión y Desarrollo Social, la responsabilidad que tiene y fueron diputados locales. "A mí, él cuando fui alcalde me ayudó mucho, me abrió la visión de una manera muy importante porque me platicó de las cosas que se hicieron aquí en Torreón y mucho de lo que se hizo aquí lo replicamos, por ejemplo la Línea Verde... La Jabonera me tocó construir algo similar que se llamó el multideportivo El Sarape", entonces ha sido un gran apoyo. "Siempre hay que tomar el consejo de los que han tenido la experiencia para poder llevar a cabo un mejor trabajo". A pregunta expresa de "si sigue los pasos del gobernador" lo confirmó y expresó "sí, digamos es un buen líder, un gran guía". Sobre su interés de llegar al Ejecutivo estatal sentenció "sí, algún día, claro que sí, es parte de quienes andamos en el servicio público". Manolo Jiménez recordó "yo empecé a trabajar en una colonia, mi primer chamba dentro del servicio público fue como líder social de una colonia ahí en Saltillo, ahí empecé hace 15 años".