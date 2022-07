Locataria denuncia abuso de autoridad en Francisco I. Madero

Denuncian presunto abuso de autoridad por parte de elementos de Seguridad Pública y de personal de Protección Civil, que participaron en la clausura de los baños públicos que se encuentran en el Mercado Municipal, la afectada afirmó que pese a contar con un amparo no se respetó, pues los agentes le dijeron que para ellos ese documento no tenía validez.

El señalamiento lo hizo la persona que asegura tener la concesión para administrar los sanitarios, quien se identificó como Milagros del Carmen Pérez Reyes, quien manifestó que permaneció detenida por alrededor de dos horas, por resistirse a la clausura.

Tras pagar una multa de 700 pesos en la Dirección de Seguridad Pública, acudió a la Fiscalía del Estado para interponer una denuncia por las lesiones que presentaron ella y su hija según lo externó, además de que acudirá para formalizar una querella por abuso de autoridad en contra de los servidores públicos.

La mujer afirmó que, en el 2017 se le entregó dicha concesión por 30 años, pero el miércoles 24 de julio locatarios del mercado le notificaron que le retirarían dicho permiso y que le daban hasta el miércoles 27 para que "se saliera" o de lo contrario el jueves ellos mismos la desalojarían, pero fue hasta ayer viernes que con el uso de la fuerza pública y de forma violenta lo hicieron, aseguró.

"Hubo una reunión de locatarios el miércoles 24 de junio y ahí dijeron que me iban a quitar de los baños y que el plazo se me vencía al miércoles siguiente, que es el tiempo que me dieron para salirme y que si no me salía ayer (antier) jueves iban a ir a sacarme a la fuerza, entonces fui al Ministerio Público a poner una denuncia por amenazas y me dieron una medida cautelar y también tramité un amparo, porque en el mercado se empezó a comentar que ellos habían platicado con el alcalde Jonathan Ávalos y él los estaba orquestando para usar la fuerza, incluso tengo un vídeo donde el secretario general, Ernesto Hernández Valles, dice que el alcalde le dijo que me sacaran a la fuerza", afirmó.

Milagros acudió a El Siglo de Torreón para hacer pública su inconformidad y manifestó que fue alrededor del mediodía del viernes que llegó el personal de Protección Civil y los policías y le dijeron que se realizaría una inspección y les comentó que contaba con los recibos de pago que hizo en el Departamento de Ingresos desde enero pero que hasta ahora no se le había "liberado" la licencia de funcionamiento, luego le dijeron que revisarían el extintor y al no comprobar irregularidad, le dijeron que ahora revisarían el botiquín, lo cual aseguró también solventó, pero cuando le pidieron el certificado de fumigación no lo encontró, pero llamó a las personas que les presta el servicio y le dijo que en una hora le entregaría un duplicado.

Dijo que, les pidió tiempo para que le llegara el documento y de ahí se "agarraron" para proceder a la clausura por no solventar esa irregularidad, lo que ella les cuestionó fue que no eran los facultados para pedirle tal documento ya que ese era un requerimiento que solicitaba la Jurisdicción Sanitaria, pero finalmente se metieron y desalojaron a los usuarios y clausuraron.

"Cuando yo hablé con el alcalde para mostrarle el documento ni siquiera lo lee e inmediatamente se lo dio al secretario del Ayuntamiento, Óscar Palacios, y le dijo que no valía y yo lo veo como una guerra política porque me dio la concesión un presidente que no es del mismo partido y a los del mercado les dije que no me iba a salir porque tengo una concesión del Municipio y porque tengo mi licencia mercantil pagada de este año que me cubre todo el año de trabajo; me dijeron que el alcalde les había dicho que era una concesión patito que no valía y que me iban a sacar a fuerza porque el secretario general quiere los baños para manejarlo supuestamente ellos, pero él ya no tiene local en el mercado, lo vendió y dirige el mercado desde su casa y no tiene porque estar ahí si ya no es locatario".

La mujer cuando buscó al alcalde le dijo que la concesión ya no tiene validez, debido a que el Cabildo debió aprobar una extensión ya que el permiso que se le entregó en el 2017 debió entregarse sólo por el periodo que duró esa Administración y que al no aprobarse una prórroga para continuar administrando los sanitarios, no tiene por qué continuar prestando el servicio.

"Yo le digo que como yo no soy abogada, yo no sé nada de eso, yo lo único que estoy haciendo es proteger mi trabajo y es una concesión que me dieron por 30 años, yo cómo voy a saber si está mal hecha o bien hecho".