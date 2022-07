Llega la inflación al Mercado Benito Juárez en San Pedro

La inflación afectó a comerciantes del Mercado Benito Juárez, manifestó Salvador Ávila, dueño de una de las carnicerías que se encuentran al interior del lugar; otro factor que baja las ventas es el mes de cosechas que se da en el municipio.

El dueño del local dice que pese a la preocupación por la situación, tienen que aguantar, "hay que aguantar, estamos preocupados pero tenemos que soportar, todos aquí venimos con la esperanza de que será un mejor día".

Aunado a esto, no se ve que la situación mejore, ya que luego de la cosecha viene el regreso a clases y con los gastos escolares la familia deja de comprar en el lugar, "no hay ventas y ahorita es tiempo de cosechas, aunque ya está próxima a terminarse y las entradas a las escuelas nos afecta, baja mucho la afluencia de clientes".

Añadió que "hay muy poca venta, ya tiene lo que va del año, la inflación nos ha afectado mucho, y ahora en tiempo de cosecha pues se ha agravado más".

Pese a la situación de crisis incluso para la cosecha de alimento para ganado, Salvador afirma que no ha tenido problemas por la distribución de carne, sino que debido a los altos precios, se le dificulta conseguirlo, "no se batalla, se sufre por el precio, se refleja con el cliente y ya no compra lo mismo". Según la estimación del hombre, los precios han aumentado desde un 30 hasta un 35 por ciento, dependiendo de el corte o el tipo de carne que se solicite.

Sin embargo, señala que por ejemplo, un kilo de carne de puerco que costaba 90 pesos, ahora se vende a 110 pesos, lo que representa un aumento de hasta el 22 por ciento.

"La inflación me ha afectado a mí, a usted en su casa y a todos, todo ha aumentado, sí se ha visto afectado, la gente compra menos y yo vendo menos", así lo planteó el comerciante.

Afectaciones

La inflación ha repercutido en las ventas del mercado sampetrino:

* El precio de la carne de puerco ha aumentado hasta en un 22.22 por ciento.

* Anteriormente costaba 90 pesos, actualmente un kilo se vende en 110 pesos.

* El locatario Salvador Ávila espera que la situación mejore, por el momento sólo resiste.

* Distintas épocas del año también provocan una variación en las ventas como el próximo regreso a clases.