Líderes y activistas ven un 'cambio verdadero' con Marina Vitela

"El cambio verdadero que representa Marina Vitela, beneficiará a todo Durango y no a unos cuantos, como han hecho otros gobiernos", aseguraron líderes y activistas políticos que respaldan y promueven el proyecto de la candidata a la gubernatura por la coalición que conforman Morena, PT, PVEM, RSP y Ruta5.

La abanderada de la coalición “Juntos Hacemos Historia” agradeció tal confianza y el esfuerzo que han realizado para que todas las familias de cada municipio conozcan sus compromisos, por lo que les pidió que lleven su mensaje a los duranguenses, sobre que en "esta elección hay dos opciones, quedarse en el pasado, que representa la corrupción, o ir por la transformación que todos queremos para lograr el Durango que todos anhelamos, sin robar, sin mentir y sin traicionar".

TAMBIÉN LEE Haremos lo que la gente quiere: Marina Vitela

"Nuestro plan de gobierno defenderá e impulsará a las madres trabajadoras con guarderías para sus hijos, a los jóvenes que hayan caído en las adicciones con centros de rehabilitación gratuitos, más becas para los jóvenes que estudian y las mujeres que quieran retomarlo, además de un programa integral de detonación económica para cada región del estado, pensado para aprovechar sus características", detalló Vitela Rodríguez.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

"Ustedes son mi ejército para que la gente crea en este proyecto, que sepan que no les vamos a fallar y que contarán con una gobernadora comprometida con su bienestar, además de que se lograrán muchas cosas importantes gracias a que cuento con el respaldo y la inspiración que me brinda el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que sin él, no podríamos construir lo que viene para todos los ciudadanos", añadió la candidata.

VER MÁS Marina Vitela reconoce a educadoras y promete 'no tocar' sueldos

Se reunió con más de 300 trabajadoras de diferentes centros educativos de la entidad

Al respecto, los líderes y activistas del ahora llamado "Ejército Marinista", se dijeron "listos para luchar por Durango, para luchar por el cambio verdadero y por un gobierno libre y sin corrupción".