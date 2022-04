Marina Vitela reconoce a educadoras y promete 'no tocar' sueldos

Marina Vitela, candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia, manifestó que "para logar transformar a Durango, se le debe apostar al sector educativo y al sector salud", por lo que prometió que si llega a la gubernatura "no se tocarán sueldos, le vamos a aportar al sector educativo porque solo así se logrará hacer un cambio verdadero en la sociedad".

Con motivo del Día de la Educadora, Vitela se reunió con más de 300 trabajadoras de diferentes centros educativos de la entidad, a quienes felicitó por su gran labor al frente de las aulas y en ese proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de niñas y niños.

TAMBIÉN LEE Tribunal confirma registro de Marina Vitela como candidata

El Tribunal Electoral del PJF confirma la sentencia del TEED para validar el registro de Vitela

"El trabajo de ustedes es muy importante porque no solo son maestras, sino también son psicólogas, trabajadoras sociales y administradoras, muchas veces hacen más de lo que les corresponde y eso es de admirarse", expresó.

La candidata por Morena, PVEM, PT y RSP, escuchó demandas, preocupaciones y propuestas, donde le pidieron mayor seguridad e integridad cuando se van a comunidades alejadas, y también mejores condiciones para los niños que tienen alguna discapacidad.

VER MÁS Betzabé Martínez destaca el apoyo de adultos mayores

Las asistentes refrendaron su apoyo a Marina Vitela, declarando que "Durango está preparado para tener una gobernadora que por ser enfermera de vocación lo va a hacer de manera humilde y generosa, por eso como educadoras me incluyo en su proyecto y como mujer, me siento comprometida con usted para que pueda llegar a este nuevo reto", dijo una de las presentes. "No está sola, yo como mujer y madre estoy con usted, apoyándola para que sea nuestra gobernadora", agregó una mujer más.

Por último, Vitela las felicitó por disfrutar y amar su trabajo; “vamos a atender sus necesidades, vamos a rehabilitar escuelas y dotaremos de herramientas tecnológicas, así como internet para que los menores puedan tener la educación que se merecen”.