Haremos lo que la gente quiere: Marina Vitela

Para Marina Vitela, candidata a la gubernatura de Durango por la coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena- PT- PVEM-RSP, el reto más importante ha sido su experiencia de vida y el sentirse identificada con muchas mujeres duranguenses que se enfrentan a la 'trampa' de la vida, en donde la disyuntiva está entre cuidar a sus hijos o llevarles comida a su casa. "Entonces si los cuidas no comes y si comes no los cuidas". En este sentido, señaló que su propuesta de campaña y de gobierno está dirigida en articular mecanismos para empatar el desarrollo social con el impulso económico.

Marina visitó ayer las instalaciones de El Siglo de Torreón para exponer sus propuestas de campaña, "me siento muy contenta, en estas semanas he tenido grandes experiencias con la sociedad civil, hemos recorrido y hemos encontrado esperanza de cambio". Dijo que en Morena se han desarrollado varias herramientas para conocer lo que la gente quiere. "Se hizo una gran visita a 180 mil hogares, en donde se les preguntó qué es lo que quieren que se incluyan en el proyecto. Además se realizaron mesas de trabajo con especialistas y profesionistas, quienes les dieron una visión técnica y estadística de lo que requiere el Estado y por otro lado, los recorridos a donde tengo que ir y escuchar lo que la gente me dice".

Detalló que con estas tres herramientas se ha articulado la propuesta de lo que la gente quiere. Sobre las acciones en el gobierno municipal que encabezó, señaló, "lo que hice en Gómez Palacio fue el cambio, antes solamente unas familias se trasladaban el poder y yo creo que para empezar, es bueno que la sociedad tenga otra alternativa y se pueda decidir por otro grupo político'.

Como segundo punto de acciones en Gómez Palacio, fue la denuncia de la corrupción, en donde en el proceso entrega-recepción se detectó "lavado de dinero", que tuvo que ver con recurso en efectivo, en donde se pasó de un lugar a otro con un movimiento bancario con recurso en efectivo. "A mí me tocó tomar la decisión, en donde se decidió denunciarlo y la responsabilidad a la institución que le corresponde, habrá de hacer lo que sigue".

Reconoció que con la pandemia se enfrentó a la adversidad, además de batallar con el freno de recursos por parte del estado. "Estuve batallando con el Gobierno del Estado, con las participaciones y si no tenemos estos recursos, es muy difícil actuar. Esta parte sí sufrimos en la administración por el retardo de las participaciones por parte del Estado. Yo me moví a nivel federal y esto fue un grave problema, expuesto por todos los presidentes".

Entre las necesidades que observa en sus recorridos, se encuentra la falta de agua. Para Marina Vitela la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender primero el problema del agua antes que el transporte fue la correcta. 'Hoy que recorro todo Durango me puedo dar cuenta que las comunidades sufren por falta de agua", además mencionó que existe un problema de pavimentación, sin embargo, el principal problema detectado es la corrupción.

Entre los proyectos propuestos señaló que tiene planteado el desarrollo de un Aeropuerto Internacional de carga, un gasoducto hacia la Zona Industrial de Durango, además de una potabilizadora. "Se busca que Durango sea un polo de desarrollo económico". Además precisó, es clave impulsar los precios de garantía para los agricultores y ganaderos y buscar mecanismos para garantizar precios accesibles para la adquisición de insumos. La primera acción a realizar, en caso de ser gobierno, será impulsar una coordinación directa con la federación, y en específico con algunas secretarías, con Energía y Comunicaciones y Transportes.

Sobre la polémica que ha causado el síndico del ayuntamiento de Gómez Palacio, Omar Castañeda, señaló que "el pueblo es sabio y a la gente no la engañas tan fácil" y precisó que al parecer cambió su proyecto político, sin embargo, comentó que en su proyecto podría ser incluido, pero "ya mi camino está bien trazado".