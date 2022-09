La realidad sigue desmintiendo a los 'otros datos'

El presidente Andrés Manuel aprovechó su Cuarto Informe de Gobierno -el de adeveras-, para difundir en sus spots las frases que más le gustan.

En el mensaje relativo a la baja en el número de homicidios, el presidente asegura: "No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no se redujo el número de delitos del fuero federal en 30 por ciento. Mucho menos se sabe, porque la prensa no lo informa, que con Fox aumentó el número de homicidios en 1.6 por ciento; con Calderón casi 200 por ciento; con Peña Nieto 60 por ciento. Nosotros lo hemos disminuido en 10 por ciento".

El presidente ha criticado una y otra vez cuando los medios publican información que no es de su agrado o del de su círculo cercano.

Incluso fue creada una sección, de probable inspiración en Fray Tomás de Torquemada, para exhibir supuestas mentiras en medios y redes sociales, o bien informaciones que no concuerden con "su" realidad.

Es una muletilla, que ocupa espacios en sus conferencias de prensa, para desacreditar la labor de los medios, porque en Palacio sólo les gustaría ver que se difundieran "sus" datos.

El presidente López Obrador dijo el 30 de agosto pasado que con la política que aplicó su gobierno para evitar un alza en la inflación en energéticos. "Nada más que esto está muy difícil que se escuche en un reportaje de radio o de televisión, o que se lea en un periódico…".

El 16 de julio, en la inauguración de una fábrica de Café Veracruz, el mandatario se refirió a una noticia publicada por el New York Times, en el sentido de que México es el país con menos depreciación en su moneda a pesar de la crisis, respecto al dólar. "Esto va a ser muy difícil que lo puedan leer en los periódicos o escuchar en los programas de radio o en los noticieros de televisión".

En esa república de los otros datos, la realidad choca con pared. Pero esta semana la realidad los alcanzó. El INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022. Fue levantada del 28 de febrero al 29 de abril de 2022, y uno de sus objetivos es revelar, justamente, la percepción social con respecto a la seguridad pública y al desempeño de las autoridades.

TIENE DATOS MUY INTERESANTES:

- El año pasado, 22 millones de personas adultas en México fueron víctimas de la delincuencia, 1 millón más que en 2020. El robo o asalto, fraude, extorsión y secuestro exprés fueron los más frecuentes.

- La encuesta indicó que algunas de las personas fueron víctimas de los delincuentes en dos o más ocasiones, por lo que en total ocurrieron 28.1 millones de delitos en 2021.

- La Encuesta de INEGI estima que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares en México fue de más de 278 mil millones de pesos; es decir, el 1.55% del PIB lo cual equivale a 7 mil 147 pesos por persona afectada.

Pero sin duda, el dato más relevante fue la estimación de la cifra negra, la que revela el número de delitos que no se denuncian.

Adrián Franco, vicepresidente de INEGI, dijo: "En el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica para 2021, se registraron por parte de todas las fiscalías y procuradurías del país 2 millones de delitos. En la ENVIPE estimamos 28.1 millones de delitos; es decir, esta diferencia de más de 26 millones. Es lo que constituye, lo que se ha denominado, como cifra negra".

Un golpe brutal de la realidad.

MONITOR REPUBLICANO

La triste noticia del fallecimiento de la Reina Isabel II nos permitió voltear hacia otras realidades. Al menos una pausa del realismo bananero y sus impresentables personajes.