Kenia Os corta entrevista con Ventaneando tras ser cuestionada por Kim Loaiza y Juan de Dios Pantoja

La cantante Kenia Os protagonizó un momento en Ventaneando, cuando fue cuestionada por los "influencers" Kim Loaiza y Juan de Dios Pantoja, con quienes enfrentó problemas legales al principio de su carrera.

Kenia Os estuvo platicando sobre sus próximos proyectos, ya que la estrella de la música se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, un hito grande para una artista con poca trayectoria, como ella.

La estrella originaria de Sinaloa también habló de su música, pues acaba de lanzar su segundo álbum de estudio: K 23; con el que ha cosechado gran éxito.

Sin embargo, en un punto, el reportero cuestionó a Kenia sobre el tema polémico, ante lo que cortó la entrevista.

"Comenzaste también con dos personas que se convirtieron como en tus hermanos", dijo el reportero del programa de Pati Chapoy; ante lo que Kenia reaccionó sorprendida, pero el reportero le preguntó directamente: "Con Juan de Dios o con Kim...".

"¿Cómo en mis hermanos? ¿Quién? No, disculpa, no hablo sobre esos temas, gracias", reveló Kenia, ante lo que la entrevista acabó.

Después, en "detrás de cámaras", se escucha decir a Kenia: "No, no te preocupes, pero igual te van a pedir que cortes la entrevista, no pasa nada".