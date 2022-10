¿Cómo surgió la enemistad entre Kim Loaiza y Kenia Os?

Que existe una rivalidad entre Kenia Os y Kimberly Loaiza, no es ningún secreto. Tanto los medios de comunicación, sus fans, y en ocasiones, ellas mismas, siempre están en competencia, y es que las dos son de las estrella mexicanas más grandes de internet; quienes además han alcanzado gran éxito en su carrera musical y siendo imagen de diversas marcas.

Lo que pocos saben, es la historia que hay detrás de esta rivalidad que involucra tanto a Kenia Os, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza.

Para que nuestros lectores se pongan al tanto de este gran chisme de la Generación Z, te contamos en un resumen, de principio a fin, del por qué de esta pelea.

¿Qué pasó?

Kenia Os inició su carrera en el mundo del entretenimiento a través de YouTube. La cantante originaria de Sinaloa y su contenido llamaron la atención de Juan De Dios Pantoja y de Kimberly Loaiza, quienes ya se habían hecho de un nombre en redes sociales, y decidieron compartir cámara con Kenia, con el grupo Jukilop.

Con este apoyo de Kim y Pantoja, la carrera de Kenia tuvo mayor impulso, por lo que su popularidad incrementó de manera impresionante.

Pero para 2018, Kennia Os decidió no renovar su contrato con los Jukilop, esto debido a que consideró que el contrato no ofrecía condiciones de trabajo justas para ella.

De hecho, habló de esto cuando estuvo con el Escorpion Dorado en 2020:

"El problema fue que no quise firmar un contrato que estaba bien horrible... No se me permitió asesorarme (con un abogado)", dijo la intérprete de La Noche.

En ese momento fue cuando Kenia se lanzó de manera independiente, creando su propio contenido, e iniciando una carrera en la música. Pero también, fue cuando inició su conflicto con Kimberly y JD.

Como consecuencia, las redes sociales de Kenia Os fueron eliminadas debido a que dejaron de ser de su propiedad, perdiendo millones de seguidores y contenido.

Ante esa adversidad, Kenia siguió adelante, pues sus seguidores la buscaron y desde entonces solo ha subido en número de fans, consiguiendo una carrera exitosa en la música de la mano de Sony Music, con dos álbumes de estudio publicados hasta el momento: Cambios de Luna (2022) y K-23 (2022).

Al mismo tiempo, Kim también ha lanzado varios sencillos musicales en colaboración con varias figuras del género urbano como Zion & Lennox, Ovy on The Drums y hasta Grupo Firme.

Pero la polémica no acabó ahí, ya que tras la separación, las acciones de "venganza" dividieron a sus fans, que en un principio eran los mismos.

Y es que, la eliminación de las cuentas de Kenia Os, no fue el único problema; puesto que ambas se acusaron de hackear sus perfiles en redes sociales, así como de copiar contenido, e incluso, Kenia fue amenazada con exponer material sexual suyo para dañar su reputación.

Actualmente, tanto Kim como Kenia, han dejado atrás la controversia y siguen sus carreras musicales por separado; eso sí, sus admiradores siempre las ponen a competir, ya que cada lanzamiento musical, colaboración con alguna marca o número de seguidores en Instagram, siempre dan de que hablar y es inevitable que sean comparadas.