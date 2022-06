'Iremos en unidad', dicen 'corcholatas' de Morena en Asamblea en Madero

En la Asamblea Informativa de Morena que se llevó a cabo este domingo en Francisco I. Madero, las "corcholatas" coincidieron en que haya "piso parejo" para todos ante el proceso electoral que se avecina en Coahuila, el Estado de México, así como en la renovación de la Presidencia de la República.

También llamaron a la unidad y advirtieron que sacarán a los Moreira de Coahuila, aseguraron que será la militancia quien decida quienes serán los candidatos y candidatas. El gran ausente fue Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

El senador Ricardo Monreal fue el más contundente en su intervención, pues dijo que hay las condiciones para que Morena dé resultados, no solo en Coahuila, sino en el país, pues es el momento de ratificar la hazaña ciudadana del 2018 para salir victoriosos en el 2024.

(EDUARDO RUIZ)

"Solo se requiere mantener la unidad, mantener la cohesión, mantener la importancia, evitar la exclusión, abandonar la intolerancia, la exclusión, el sectarismo. Se requiere no abandonar las causas de la gente, de los ciudadanos, de los desprotegidos, de los humillados".

Pidió retornar a los principios originales del partido, que les dio fuerza, pues recordó que Morena nació un 2 de octubre del 2011, como asociación civil.

VER MÁS Morena tiene que actuar sin arrogancia para poder triunfar en 2024: Ricardo Monreal

El senador mencionó que el reto es mantener la presidencia de la República

"Ahí nos propusimos terminar con la corrupción, ahí nos propusimos eliminar de una vez por todas los privilegios de los poderes, erradicar los vicios del viejo régimen, de la imposición y la política tradicional, del saqueo y lapidaje".

El senador agregó que el proyecto nació para instrumentar nuevas formas de política como la revocación de mandato, como una nueva forma de democracia en el país.

"Por eso no nos podemos olvidar de nuestros principios que son: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y no ser rehén de pequeños grupos. Hay que obedecer al pueblo no a las facciones, por eso vamos a caminar juntos hacia la victoria por eso es importante decirles que es indispensable fijar reglas claras, consensuadas por la militancia para seleccionar a nuestro dirigente y a nuestros gobernantes. Reglas claras en igualdad de circunstancias, piso parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida, solo la gente y no la imposición, no a la decisión de grupos de poder. Por eso estamos aquí, por eso estamos participando en esta asamblea de unidad".

POLÍTICOS ESTUVIERON ‘LIMÁNDOSE LAS UÑAS’: ADÁN AUGUSTO

En su intervención, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, dijo que Morena va a estar unido y que va a ganar, pues el evento que se realizó en Madero, es de solidaridad y no de rebeldía.

(EDUARDO RUIZ)

Dijo que en Coahuila los políticos estuvieron ayer "limándose las uñas pensando que van a adueñarse del país y que van a seguir saqueando a Coahuila" haciendo referencia al Consejo Político estatal que se llevó a cabo ayer sábado el PRI en Saltillo.

"Pero se van a topar con pared, porque Coahuila lleva en su pensamiento, sin remordimientos, aires de transformación, ya es hora de transformar Coahuila así como se está transformando a todo el país. Por eso debemos estar aquí y siempre y decirles que este no es un asunto de sumisión o de rebeldía, es un asunto de entender lo que significa la Cuarta Transformación".

EN LA TIERRA DE MADERO VA A HABER DEMOCRACIA EL PRÓXIMO AÑO: CLAUDIA SHEINBAUM

Por su parte, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, dijo que Coahuila es tierra de hombres valientes como Venustiano Carranza, el único gobernador que se levantó en un golpe de estado, en defensa de la población.

(EDUARDO RUIZ)

"El día de hoy estamos aquí por nuestros movimiento, gobernadores, gobernadoras, senadores, diputadas, diputados y secretarios de estado para refrendar nuestro compromiso con la transformación".

Agregó que Coahuila y el Estado de México van a hacer historia y dejarán atrás la terrible historia del robo y el abuso de los recursos públicos y de la democracia.

"Aquí en la tierra de Madero va a haber democracia el próximo año, la transformación del presidente de la República iniciará una nueva historia, pues estamos a unos cuantos días de que se cumplan cuatro años del triunfo de la democracia".

EN CUATRO AÑOS HEMOS GANADO 22 GUBERNATURAS: MARIO DELGADO

El último en intervenir en el evento fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado quien dijo que se están empezando a organizar para sacar a los Moreira de Coahuila.

(EDUARDO RUIZ)

"No nos vamos a andar con rodeos, pues el pueblo logró demostrar que pudimos derrotar al dinosaurio y en Coahuila claro que lo vamos a derrotar. Por eso es este evento tan importante pues aquí inicia el proceso de organización pues ya sabemos cómo funciona nuestra movimiento con el pueblo organizado por eso les digo qué el proceso en Coahuila y en el Estado de México iniciará ya que tengamos coordinador o coordinadora de la Cuarta Transformación, entonces vamos vamos a empezar a organizar en Coahuila esa tarea, de designar a los responsables".

Afirmó que Morena cuida sus principios pues es el partido más democrático que hay en México, por eso no se ha abierto la convocatoria, pues está abierto a todos y todas las mexicanas que quieran participar.

"Lo único que necesitan para participar es su credencial de elector y la convicción de apoyar a la Cuarta Transformación, como lo hizo nuestro señor presidente en el 2018 vamos a buscar al pueblo de México a que se sume a Morena participando en el congreso nacional el 17 y 18 de septiembre"

"Dicen nuestros opositores que nuestro partido está en crisis..perdónenme que me ría pero en cuatro años hemos ganado 22 gubernaturas en todo el país nuestro movimiento está más fuerte que nunca, es el único partido que se atreve a consultar las decisiones sin simulaciones, sin imposición, por eso vamos a seguir manteniendo las encuestas porque es la manera de darle el poder a la gente y en Morena el pueblo manda".

(EDUARDO RUIZ)

(EDUARDO RUIZ)