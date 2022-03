Inician investigación por altercado con diputado de Coahuila

Respecto a los hechos de este jueves en Torreón, en que fue asegurado un camión con imágenes de protesta contra el Metrobús Laguna y el altercado en el que se vio involucrado el diputado del PAN en Coahuila, Rodolfo Walss, que derivó en su detención y posterior liberación, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Gobierno, emitió este jueves un comunicado de prensa, en el que realiza diversas explicaciones.

Como se dio a conocer, hoy se dio la detención del diputado local, así como el decomiso de la unidad en la que viajaba, el llamado "Fraudebús", vehículo decorado a forma de protesta contra las autoridades estatales por el tema del Metrobús Laguna.

El Gobierno de Coahuila señaló que la unidad utilizada por el diputado Walss era efectivamente del transporte público, perteneciente a la Ruta Torreón-Gómez Directo, con número económico 64 y que la acción estuvo encabezada por personal de la Dirección de Autotransporte del Estado; las maniobras se fundamentaron en el hecho de que el vehículo se encontraba fuera de su ruta autorizada y pese al alegato del diputado de que se trataba de un vehículo rentado y para uso particular.

De la misma forma, la autoridad precisó que se portaba propaganda sin el permiso correspondiente, no llevaba póliza de seguro y como lo marcan las leyes, el chofer no contaba con licencia de manejo y no se encontró la tarjeta de circulación.

En virtud de lo anterior, se habrían cometido violaciones a los artículos 192 Fracción XIV (falta de garantías), 200 (no cumplir con el itinerario autorizado), 201 párrafo 9 (instalar anuncios de publicidad en el interior o exterior del mismo sin permiso del Ayuntamiento).

Sobre la detención del legislador, se informó que ya "se inició una investigación interna para revisar los hechos y deslindar responsabilidades".

Cabe señalar que durante este jueves, minutos antes de las 10:00 horas, el legislador fue detenido en el camión, a la altura del bulevar Independencia, durante un altercado con inspectores y policías estatales fue detenido por unos minutos y luego liberado por falta de elementos jurídicos.

El vehículo además fue retirado hacia el corralón en una grúa, se encontraba rotulado en su exterior con imágenes alusivas a la supuesta corrupción del caso Metrobús y que involucra, según Walss, al gobernador Miguel Riquelme; al exgobernador Rubén Moreira; así como al exsecretario de Infraestructura estatal, Gerardo Berlanga.