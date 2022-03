Diputado de Coahuila tiene altercado con policía y lo arrestan; ya fue liberado

El diputado del PAN en Coahuila, Rodolfo Walss, se disponía a presentar este jueves un camión del "Fraudebus", vehículo particular con imágenes del Gobierno estatal y en protesta por "la corrupción" que acusa en el proyecto Metrobús Laguna, sin embargo fue detenido por agentes de la Policía Estatal luego de un altercado y de intentar arrebatar el gafete a un inspector.

Fue minutos antes de las 10:00 horas de este día que el legislador de oposición en Coahuila citó a la prensa en la Terminal Nazas del Metrobús, ahí habría de presentar un camión con imágenes en las que se acusa de corrupción al gobernador, Miguel Riquelme; al exgobernador Rubén Moreira y al exsecretario de Infraestructura, Gerardo Berlanga; se trataba del llamado "Fraudebus".

Sin embargo el trayecto por el bulevar Independencia de Torreón fue detenido en primera instancia por un vehículo particular, mismo del que bajaron dos civiles que, según versiones del diputado, "arrebataron" las llaves al chofer del camión y permitieron la llegada oportuna de patrulleros de la Policía Estatal.

Luego de un intercambio de palabras y de que el legislador intentó tomar el gafete para identificar a uno de los inspectores, los agentes procedieron a la detención del propio Rodolfo Walss, lo esposaron y subieron a un vehículo oficial, posteriormente lo liberaron al no encontrarse elementos legales para que permaneciera en ese estado, esto al margen de que además se trata de un legislador con fuero.

El vehículo fue llevado al corralón bajo el argumento de que se trataba de una unidad sin permiso para el transporte público, esto pese a que se trataba de una unidad rentada y que buscaba solamente la exhibición de sus imágenes frente a la prensa.

Posteriormente, el propio Walss se trasladó a la Terminal Nazas del Metrobús y atendió a los medios de comunicación, a quienes explicó la "represión" que habría sufrido de parte de la autoridad estatal.

"Había citado a los compañeros de la prensa para dar el banderazo de arranque de lo que yo llamo el 'Fraudebús', que es una manera de protesta pacífica en contra de un proyecto que definitivamente ha sido un fraude para el pueblo de Coahuila... Se me cierra un vehículo particular, Jeep color gris, con placas particulares, sin ningún rótulo, absolutamente nada, se bajan dos personas, se suben al camión y le arrebatan al chofer las llaves del camión, posteriormente me dicen que son inspectores de Transporte, uno de ellos de apellido Villalobos, me alegan que se van a llevar el camión que porque estoy haciendo ruta".

El diputado luego señaló que pese a demostrar que no se estaba haciendo ruta, no había pasaje y no había cobros, la unidad fue decomisada, aunque ahora el alegato fue que llevaba "publicidad irregular".

Walss advirtió que buscará sacar la unidad del corralón y mostrarla a la ciudadanía como protesta por la "corrupción de las autoridades en el Metrobús", además de que no teme mayores represalias pese a la demostración de las autoridades estatales de este jueves.

Cabe señalar que durante el tiempo de entrevista con los medios de comunicación, un trabajador del Gobierno de Coahuila grabó las preguntas de los reporteros al diputado, tanto en audio como en video.