Influencer expone omisiones en demanda que presentó Mau Nieto

Luego de que Mau Nieto hablara públicamente de las acusaciones de abuso sexual en su contra, realizadas por la standupera Melissa Yamel, la influencer y experta en derechos humanos, Carla Escoffié, expuso una serie de omisiones que notó en la demanda que Mau presentó en un video, ya que no alcanza a percibirse el sello de acuse de recibido; además que el delito por el que dijo acusar no existe en la CDMX, al menos no como lo denominó.

A mediados de mayo, el comediante de 36 años se volvió noticia, luego de que Melissa Yamel hablara de un evento de standup que tuvo lugar hace cuatro años, en el que coincidió con Nieto, quien le ofreció varios tragos con alcohol; posteriormente, fueron al baño del foro de comedia donde se efectuó un acto sexual sin el consentimiento de Yamel.

Tras conocer estas acusaciones, el presentador de televisión publicó un video donde negaba el abuso sexual que Yamel aseguró que él había cometido en su contra, denominándolo de "falsa acusación" y de "terremoto mediático".

Mau señaló que a pesar de que ha construido una imagen suya en la que destaca su preferencia por el alcohol y las fiestas, eso no es un sinónimo de que es una mala persona y, al contrario de lo que se ha dicho, aboga porque las injusticias sean denunciadas, pero en las instancias legales correspondientes.

Fue así que en el comediante aseguró que ya había tomado acciones legales contra las declaraciones que lo acusan por abuso sexual:

"El día de ayer tomé mi derecho a defenderme y levanté una demanda contra la persona que me acusó en sus redes sociales, yo espero que se haga justicia, así como toda la gente lo mencionaba", pues también indicó que señalar a una persona sin pruebas pueda agraviar su vida personal y profesional, destacando que lleva 10 años tratando de hacer una carrera.

Sin embargo, hubo quien notó anomalías en el documento que mostró en el video, pues este parecía carecer del sello de acuse de recibido, el cual es aplicado a toda demanda luego de ser presentada en el Ministerio Público, ya sea en calidad de denuncia de hechos o como querella, de acuerdo a un experto en leyes consultado por EL UNIVERSAL.

Fue la influencer Carla Escoffié quien notó la falta del sello, por lo que opinó que quizá había grabado el clip antes de que la demanda fuera presentada, también habló de la posibilidad de que se tratase de un recurso para causar miedo. "Legalmente, no le veo éxito, pero sí servirá para intimidar", mencionó.

Además, indicó que en la CDMX no existe el delito de difamación, pues este es denominado como daño moral. Escoffié aclaró que así es descrito en las demandas civiles, pormenor que Nieto no especificó en el post publicado el día de ayer miércoles.