Mau Nieto asegura que demandó a joven que lo denunció por abuso

Tras ser denunciado públicamente por el presunto delito de abuso, el comediante Mau Nieto reapareció en las redes sociales para romper el silencio sobre su caso. Con un extenso video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Nieto reconoció que los señalamientos en su contra y la ola de críticas que se le vino encima no solo lo afectó emocional y socialmente, también de manera laboral, ya que comenzaron a cancelarlo de algunos eventos.

Mauricio se defendió y aseguró que dichas acusaciones son falsas, pues aunque está consciente de que su imagen pública y su estilo de vida está relacionado con el alcohol, eso no lo convierte en un abusador: "Existe una imagen pública sobre mí que yo mismo he creado y que tiene que ver con fiesta y con alcohol, pero eso no significa que yo sea una mala persona. Una cosa es mi estilo de vida y otra cosa es que se me acuse de ser un abusador, que no soy", dijo.

Además, lamentó el linchamiento mediático que recibió, incluso, reflexionó sobre lo fácil que es destruir la vida de alguien sin pruebas, por lo que pidió a las víctimas reales de este tipo de delitos que acudan a las instancias pertinentes para denunciar a los verdaderos agresores, pues se dijo una persona a favor de proteger a la mujer: "La justicia se debería de buscar ante las instituciones encargadas de juzgar los actos de los demás, confío plenamente en mi inocencia y confío en que la verdad siempre sale a la luz", agregó.

El standupero aprovechó la ocasión para dar a conocer que, en pleno uso de su derecho como ciudadano, ya tomó acciones legales contra la chica que lo señaló y detalló que espera que se le haga justicia:

"El día de ayer tomé mi derecho a defenderme y levanté una demanda contra la persona que me acusó en sus redes sociales, yo espero que se haga justicia, así como toda la gente lo mencionaba".

Por último, expresó que espera que su caso sirva de ejemplo para tomar en cuenta todo lo que está mal en la sociedad, pues no se puede buscar justicia promoviendo actos injustos.

Asimismo, recalcó que no volverá a hablar del tema en las redes y se dará tiempo para retomar su carrera y su vida personal.