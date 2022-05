'Hay muchas cosas que las tenemos que arreglar', dice alcalde de Torreón sobre Simas

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, admitió que las situaciones de falta de agua, así como de afectaciones en el sistema de drenaje, correspondientes a la operatividad de Simas Torreón, se han derivado de la suma de diversos factores que dejaron de atenderse en los últimos años, especialmente respecto al mantenimiento de pozos de extracción de agua potable y de los equipos necesarios para realizar reparaciones.

Fue durante este jueves que el mandatario fue cuestionado respecto a los reclamos por colapsos en el drenaje y falta de agua en casi toda la ciudad. Admitió que se trata de diversos factores que han estado combinándose, mencionó el caso de los recientes apagones de parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que dejaron fuera de servicio a varias bombas en el sur y oriente, además de los actos vandálicos y robos, la falta de mantenimiento en los equipos, fallas y otros aspectos en los que se trabaja de forma emergente para brindar soluciones a la población.

"Por fallas, no son privativos del Simas, son privativos de un sector, justamente y de toda la ciudad y al final van las bombas en esa parte, entonces vamos a seguir trabajando y tenemos muy buena relación con la gente (CFE), ya me he reunido en un par de ocasiones con ellos en este y muchos temas, que tiene que ver con la demanda del sector y la parte energética, de parte de las empresas que vienen para Torreón, entonces hay muy buena relación, no es por eso, entonces tenemos que decir que es importante que hoy todo suma, desde las fugas, las fallas eléctricas, el robo de cables, entonces hay muchas cosas que las tenemos que arreglar de forma conjunta".

Durante este mismo jueves en la mañana se registró la más reciente protesta por falta de agua en Torreón, ahora fueron vecinos del Fraccionamiento Roma quienes exigieron a las autoridades una solución definitiva al problema de agua potable en sus viviendas, reclamaron que especialmente en este año han padecido escasez y baja presión, lo que los ha llevado a exigir la entrega del líquido en pipas, adquirir agua en garrafones y hasta bañarse en hoteles ante las altas temperaturas que se registran.

Cabe recordar que Simas Torreón había informado desde el miércoles por la tarde que, específicamente en colonias como Roma, Obispado, La Merced, La fuente, Valle Dorado, Ampliación La Rosita y Torreón Residencial, se podrían registrar problemas de presión de agua potable debido al robo de materiales que sufrieron las bombas que las abastecen y que son la 47 y la 10, ubicadas en Las Luisas.

La Gerencia Técnica de Simas Torreón precisó este mismo jueves que ambos equipos se pudieron reparar y el suministro debe de estarse normalizando en el transcurso de este mismo día, incluyendo en el Fraccionamiento Roma.

Por su parte, el alcalde Cepeda reiteró que se mantiene el compromiso de la administración municipal por evitar cobros a quienes presentan algún rezago en su recibo de Simas, esto bajo la lógica de que en primer lugar se busca brindar un servicio mínimo de agua potable, así como de ejecutar los arreglos necesarios en el sistema de drenaje, especialmente en colonias que han sufrido colapsos destacados o incluso inundaciones recientes de aguas putrefactas.