Torreón suma otra manifestación por falta de agua

Ahora fueron habitantes del Fraccionamiento Roma de Torreón quienes se manifestaron este jueves por la falta de agua en sus viviendas, reclamaron que especialmente en este año, han padecido los estragos de la baja presión y el desabasto del agua en sus respectivas tuberías.

Fue poco antes de las 09:00 horas de este día que una veintena de habitantes se reunieron en la plaza de su sector, acordaron reforzar las acciones de presión a Simas Torreón y a las autoridades municipales en general, para que se les dote del agua potable, toda vez que en las últimas semanas prácticamente han dejado de recibir agua en sus tinacos, cisternas y de las tuberías a pie de calle prácticamente "no sale ni una gota".

TAMBIÉN LEE Comercios aledaños a la Plaza Mayor tienen 10 días sin agua

Negocios y viviendas cercanas a la Plaza Mayor carecen del servicio en sus domicilios

"No estamos exigiendo nada extravagante, sino necesidades y derechos, porque se está pagando una cuota y otra cosa, en ningún estado hemos pagado tanto de agua por un servicio como aquí (en Torreón), aquí es carísimo el servicio, caro, caro el servicio y no se brinda como realmente es... Tengo un año viviendo aquí en Torreón, Coahuila, la verdad me ha gustado mucho, es muy bonita su gente, sus tradiciones y su comida, la única queja que tengo es que se batalla mucho con el agua, es mucho sufrir, yo he vivido en tres estados y municipios, Irapuato, Guadalajara y Aguascalientes, en ningún estado ni municipio hemos batallado ni con el agua, ni sufriendo como aquí en Torreón, es una necesidad básica para toda la ciudadanía, es una impotencia y sentimos muy feo", reclamó Lizeth Arroyo, quien incluso narró que hace unas semanas, en su desesperación, tuvo que llevar a su familia a tomar un baño a un hotel.

(FERNANDO COMPEÁN)

Otros vecinos también se dijeron molestos por el hecho de que, si no es mediante la entrega de agua en pipas, no pueden realizar sus labores domésticas o de aseo personal con regularidad, incluso narraron que cuando han intentado organizar protestas contra Simas en algunas de sus sucursales se les aumenta de forma "extraña" la presión en sus tuberías .

No obstante, advirtieron que de mantenerse la misma falta de agua, en próximos días realizarán manifestaciones y protestas en la sucursal Independencia o la misma Presidencia Municipal, esto al tomar en cuenta que las altas temperaturas seguirán en próximos meses y no se observa mayor disponibilidad de ofrecer soluciones a la autoridad municipal.

VER MÁS Acusan a Simas Torreón de pedir propinas

Habitantes de Campo Nuevo Zaragoza señalan que les exigen pago para atención rápida

Cabe recordar que desde febrero pasado se han estado registrando manifestaciones y hasta bloqueos vehiculares de parte de vecinos en diversos sectores de Torreón, las quejas son constantes de parte de vecinos del Sur, Norte, Oriente y el primer cuadro; incluso durante esta semana se sumaron a los reclamos los comerciantes del perímetro de la Plaza Mayor, quienes afirmaron tener al menos unos 10 días "secos", es decir, sin gota de agua en sus tuberías y pese a las necesidades de aseo y consumo que tienen trabajadores, clientes y habitantes de la zona.

Al respecto, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, afirmó que presentarán el próximo lunes una estrategia para mejorar la distribución del agua potable mediante "barridos" e inspecciones en las diversas colonias, acciones que servirán para identificar puntos de fuga y así ejecutar de inmediato las reparaciones que sean necesarias, ello servirá en consecuencia para evitar mayor desperdicio y aumentar el volumen en las redes.

Lo anterior se hace al margen de la perforación de los 6 nuevos pozos de agua potable que tendrá la ciudad este año, se espera poder entregar al menos un par de los mismos la última semana de mayo o el próximo mes de junio, aunque aún no se han brindado mayores detalles al respecto.