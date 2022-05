'Se aprovechan del trabajo que ellos mismos no hacen': habitantes del sur de Torreón

Habitantes de la colonia Campo Nuevo Zaragoza en Torreón no solamente padecen de un drenaje saturado que ya deriva en brotes, sino que ahora trabajadores de Simas Torreón les han ofrecido desazolvar los drenajes de su sector, siempre y cuando se les entregue un pago extraoficial para garantizar que la atención sea "rápida".

Así lo denunciaron este martes a El Siglo de Torreón vecinos de las calle Campo de las Flores, quienes afirman que desde hace semanas comenzaron a tener problemas para que las descargas desde sus sanitarios se hicieran con regularidad, incluso en algunas viviendas el agua regresa hasta desbordarse y dejar material insalubre por sus pisos.

Sin embargo, hace dos semanas los bloqueos en el drenaje derivaron en brotes a la altura de la calle Campo de Magnolias, dejando un ambiente de pestilencia y riesgos a la salud, incluyendo de comerciantes de alimentos y de los vecinos en general; ante ello recurrieron al Simas Torreón mediante visitas a sucursales y llamadas al Call Center, mismo que les otorgó un número de reporte 2304220044, del cual afirman que no tuvieron mayor respuesta.

En algunos casos afirman que personal del organismo condicionó el envío de camiones de desazolve, tipo Vactor, a que tuvieran pagados sus respectivos recibos, de lo contrario el apoyo no sería brindado.

"Mi papá pagó el recibo y volvió a hablar, pero de todas formas no nos hicieron caso, no entiendo que hagan eso si está en la calle el drenaje, nos afecta a todos, no nada más a los que no pagan", señaló una de las vecinas de la calle Campo de las Flores.

Otra de las habitantes señaló que las mayores irregularidades se presentaron una vez que ubicó una cuadrilla del sistema en otra colonia y usando el llamado camión Vactor, afirmó que "les dije que por favor se dieran una vuelta ahí a nuestra colonia, les enseñé los mensajes que he mandado al Simas y me contestaron que ellos no tenían orden, pero que si les dábamos una 'propina' sí se daban la vuelta ese mismo día... Sí me molesté, les dije que no deben de estar cobrando, para eso pagamos nuestro recibo, ya se molestaron y es fecha que no han venido".

La mujer, quien omitió su nombre por temor a cualquier consecuencia en su servicio, señaló que los trabajadores de Simas pidieron una "propina" de entre 1,200 y 1,500 pesos para realizar el desazolve con el Vactor, además de que se negaron a proporcionar sus nombres antes de retirarse.

Cabe recordar que la presente administración municipal no solamente se encuentra atendiendo diversos reportes de drenajes bloqueados o colapsados en el Suroriente de Torreón, sino que además lleva a cabo una campaña contra la corrupción llamada "Ni tú, ni yo", en la cual se llama a los funcionarios y trabajadores a no solicitar sobornos a cambio de su labor, además de que a la ciudadanía se le pide no ofrecerlos e incluso denunciarlos cuando sea el caso.

De tal situación se cuestionó a los habitantes de Campo Nuevo Zaragoza sobre la posibilidad de interponer una queja ante Asuntos internos del propio Simas Torreón o del Ayuntamiento, pero señalaron que por el momento la prioridad es hacer notar la falla en el drenaje y que pueda ser atendida.

"Yo apenas tengo tiempo para lo del drenaje, sí estaría bien que le llamen la atención a estos señores que andan pidiendo, está bien cuando uno les da unos 50 o 100 pesos para un refresco, pero ya miles de pesos es un abuso... Se aprovechan del trabajo que ellos mismos no hacen", reclamó otro de los vecinos quien únicamente se identificó como "Juan Manuel".