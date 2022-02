Harold Preciado saldrá a la banca de Santos ante Atlas: Pedro Caixinha

El flamante refuerzo colombiano de Santos Laguna, Harold Preciado, saldrá a la banca el próximo domingo contra el Atlas. Así lo dijo este mediodía el técnico de los albiverdes, Pedro Caixinha.

“Debido a las ausencias y bajas que se tienen por lesión y otras circunstancias, estará dentro de los 21 convocados” indicó de manera virtual el timonel portugués desde el TSM, quien además añadió “Será una de las opciones que tengamos en la banca”.

VER MÁS Félix Torres deja Ecuador de lado y se enfoca en Santos Laguna

El futbolista reportó con los Guerreros

Confesó que no ha tenido ningún tipo de contacto con el sudamericano, ya que estaba concentrado con su selección, disputando encuentros importantes en la eliminatoria de la Conmebol y al no estar integrado a los Guerreros, no quiso distraerlo de ninguna manera.

VER MÁS Ayrton Preciado se perdería el torneo con Santos Laguna por nueva lesión

“Ahora está en los trámites que requiere para entrar a México en el proceso regularizado. Mañana (sábado) por la mañana hará las pruebas médicas y después ya se integrará con nosotros” indicó el estratega lusitano.