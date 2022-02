Ayrton Preciado se perdería el torneo con Santos Laguna por nueva lesión

Las malas noticias continúan para los Guerreros, ya que el ecuatoriano Ayrton Preciado estará fuera de acción tras sufrir una refractura en la tibia izquierda en el duelo eliminatorio frente a Perú.

Dante Elizalde informó la lesión del atacante en el programa de radio lagunero "El Cuartel", aclarando que buscarán "una mejor valoración con un especialista".

Preciado se une a las bajas de Franco Pizzichillo, quien estará fuera de tres a cuatro semanas y de Gibrán Lajud, quien se perderá más tiempo.Una enésima lesión para el ecuatoriano, que desde que llegó a Santos para el Apertura 2018 solo ha podido disputar un total de 51 partidos.Interescuadras

Los Guerreros celebrarán la mañana de este jueves su partido interescuadras a puerta cerrada para preparar el duelo del domingo ante Atlas.Y es que ayer el técnico Pedro Caixinha, hizo un parado de equipo en la práctica matutina celebrada en el Territorio Santos Modelo.

La vuelta del juvenil Omar Campos al cuadro titular es casi un hecho, al ocupar la lateral por izquierda del equipo titular. Cabe recordar que el zurdo se ausentó de los últimos compromisos, debido a una cirugía en su mano derecha.

Carlos Acevedo estuvo en la portería, además de Matheus Dória y Hugo Isaac Rodríguez en la zaga central.

Por la lateral derecha se desempeñó Ismael Govea y por izquierda Campos, jugando en la media de contención Alan Cervantes y Ulises Rivas, dejando como volantes al "Charal" Orrantia y Brian Lozano, mientras que en el eje del ataque jugaron el "Mudo" Aguirre y Jeraldino.

'Mudo', ansioso

Eduardo "Mudo" Aguirre confesó que los verdiblancos están ansiosos de disputar el encuentro del domingo ante los Rojinegros para poder sumar la primera victoria en el campeonato.

"Tenemos ese sabor amargo de que no se ha podido ganar en los primeros tres partidos del torneo y tenemos esa sed de ya querer, que sea el partido, enfrentarlo y conseguir los tres puntos en Guadalajara", señaló en entrevista virtual.

Indicó que en lo personal está motivado, y si bien no se ha dado el gol, siente que está a nada, ya que se ha esforzado y trabajado muy bien. "La recompensa llegará tarde o temprano, esperando el partido para dar lo mejor de mi y también esperando que se dé el gol", añadió.

Respecto a Atlas, expresó que un triunfo les ayudaría bastante en lo anímico, ya que son los actuales campeones y para él, uno de los equipos que mejor jugaba el torneo pasado y se reflejó con el título.

"Una victoria sería algo bueno, que nos ayudaría a enfrentar todo lo que viene" y en cuanto a la falta de puntería ante el arco rival dijo: "A lo mejor por eso no entra el gol, por las ganas de querer anotar, pero estoy consciente que si llega un gol, llegará en racimos y aportaré mucho al equipo".

Agregó que la defensiva de los Rojinegros es una de sus fortalezas, que lo ayudó a conquistar el campeonato, pero también tienen una ofensiva de poder, al ser un equipo muy completo, por lo que deben enfrentarlo al tú por tú.

Y de Caixinha opinó: "Nos estamos adaptando muy bien, sabemos que fue una pretemporada corta, como pasa en diciembre, pero vendrán buenas cosas con Pedro, es un gran técnico y persona, sé que tarde o temprano se darán los resultados".

Resaltó la actuación de su compañero Félix Torres en la eliminatoria sudamericana con Ecuador, con un gol y una asistencia que se reflejaron en dos puntos que los acercó al Mundial de Catar 2022.

"Ya lo venimos viendo en torneos pasados, al principio le costó. Por eso le decimos 'La Muralla', es un jugador muy completo en todos los aspectos, que le vaya bien en la selección y acá nos aporte todo su futbol, nos ayuda mucho y hace falta", expresó.

Por último, es consciente al no dar resultados, los seguidores están molestos. "Uno lo entiende, me tocó ser aficionado de Santos, cuando no iba bien me molestaba".

Dijo que hasta cierto punto es normal el enojo, pero en la fecha FIFA no han dejado de trabajar para revertir la situación "entiendo su frustración y enojo, pero daremos todo lo mejor. En lo personal me duele bastante no poder anotar un gol, no ganar en casa, me duele mucho, más que a los aficionados, pero son cosas de futbol y sé que lo mejor está por venir".