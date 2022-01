Dante Elizalde se sincera sobre arranque de Santos Laguna en Clausura 2022

La directiva de Santos Laguna está consciente de la falta de resultados. No está para nada conforme con el arranque de torneo de los Guerreros en el Clausura 2022, donde apenas suman un punto de 9 posibles, para ubicarse antepenúltimos en la clasificación general.

Así lo expresó el presidente ejecutivo de los albiverdes, Dante Elizalde, tras anunciar de manera oficial que el atacante colombiano Harold Preciado, se convierte en el último refuerzo para los laguneros en la Liga MX.

"Estamos preocupados, ocupados, muy insatisfechos, vemos el trabajar de Pedro Caixinha, del grupo, de su equipo de trabajo y no corresponde en relación con donde deberíamos encontrarnos", respondió de manera expresa cuando se le cuestionó sobre el lento arranque del conjunto santista.

Y además agregó: "Toca seguir trabajando y reiterar ese compromiso, todos los que trabajamos en esta institución nos dedicamos los siete días de la semana, todo el tiempo, las 24 horas, para que esto florezca".

Indicó que están claros, que en todos los cambios de timonel hay una fase de adaptación en cuanto al sistema de juego en un nuevo proceso, pero están seguros de que tendrán que ir construyendo en esa base, ya que las cosas se están haciendo bien.

Del sentir de los seguidores albiverdes explicó: "Este estado de insatisfacción se va a resolver con trabajo, no hay fórmulas mágicas, los muchachos son unos profesionales en toda la extensión de la palabra y estoy seguro de que lo vamos a sacar adelante".

Dijo que más allá de explicarles a los aficionados la falta de resultados, tienen que dar la cara, ser frontales y decirles que las cosas no están funcionando en lo que a resultados se refiere, pero el trabajo y el proceso se está realizando, por lo que está tranquilo en este aspecto.

"Van tres jornadas y tenemos esta pausa de la Fecha FIFA que nos permite perfeccionar y poner en punto a algunos de nuestros jugadores y tenemos la gran oportunidad de darle vuelta a la página en la siguiente jornada".

Expectativas, las más altas, que Harold pueda transmitir en la cancha lo de siempre, alegre, ya conocía a la plantilla, preguntando por jugadores y sus características.

CONFESIÓN

El mandamás santista reconoció que semanas atrás hubo cierto distanciamiento tanto con los aficionados del club como con la prensa de la región.

"Era importante poderles comentar esta situación de manera directa y frontal, pues ya había sucedido en el mes de diciembre cierta falta de cercanía, la cual debemos eliminar. Creo que debemos estar mucho más cerca de ustedes (medios de comunicación) y mucho más cerca de nuestros aficionados, y aprovecho esa oportunidad para darles esta gran noticia", confesó en el Auditorio Orlegi del TSM.

CAPITANÍA

Otro de los temas que abordó Elizalde fue la capitanía del brasileño Matheus Dória para el actual torneo con Caixinha, cuando todo el 2021 el arquero Carlos Acevedo la tuvo, con el uruguayo Guillermo Almada en el timón.

"Es importante mencionar que él (Acevedo) no ha perdido ningún lugar, no ha sido desplazado de donde se encontraba. Él era el capitán número dos con el anterior cuerpo técnico y hoy sigue siendo ese capitán número dos. La persona que se sustituyó fue Hugo Rodríguez, que era el capitán uno, pero al no ser parte del once inicial no podía portar el gafete", confesó.

Indicó que Carlos es un portero y una persona extraordinaria, que desde hace muchos años llegó a la institución y no deja de ser ese mismo tipo humilde, trabajador, que se enoja cuando le hacen un gol aunque sea en entrenamiento.

CONFIRMA NUEVO REFUERZO

En cuanto a la llegada del seleccionado nacional colombiano de 27 años a los Guerreros, Dante dijo que el nuevo refuerzo actualmente está concentrado con su selección en las eliminatorias sudamericanas, donde el próximo martes en Córdoba, Argentina visitarán al combinado albiceleste.

"El motivo de esta reunión es para comentarles lo que pasó esta última semana y confirmar la contratación de Harold Preciado. Vengo llegando de Barranquilla, donde estuve reunido con el jugador, con su esposa, con su hija y sus representantes para llevar a buen puerto esta contratación", dijo el mandamás de los Guerreros.

Cabe recordar que Harold en el último torneo en su país fue campeón con el Deportivo Cali, clasificándose de manera directa a la Copa Libertadores de América y en el plano individual fue el máximo romperredes de la competición, con 13 anotaciones.

A pesar de varias ofertas de México y Europa, el colombiano optó por venir a la Comarca: "Santos es un proyecto muy sólido y es muy fácil ofrecerlo a un jugador. Cuando muestras las instalaciones, cuando tienes el testimonio de jugadores que han pasado por aquí, cuando los representantes tienen las mejores credenciales al saber que es un club cumplidor, cuando tienes este palmarés, se vuelve un tema mucho más sencillo".

Agregó que el mérito para este tipo de negociaciones es lo que se ha construido a lo largo de todo este tiempo, que les permite llegar con el jugador y ofrecerles el libro de trabajo, para que después les digan que están encantados.

Sobre su arribo a la Comarca informó: "Lo que está pendiente para tenerlo con nosotros es la visa de trabajo, los temas migratorios y todo el tema de mudanza. Él está con todas las ganas de estar aquí con nosotros cuanto antes".

Elizalde dejó en claro que el cierre de la negociación es por tres años, además de que pagaron una fuerte suma en cuanto a la rescisión de contrato con el equipo caleño, que lo deja bastante satisfecho, no solo por la parte deportiva, sino también la parte humana.

"Es un jugador que viene a ganar, conoce bien la institución, conoce la exigencia que tienen sus aficionados y la calidad de las instalaciones de TSM, viene muy contento", indicó.

Por otra parte, aclaró el discurso que habían mencionado semanas atrás junto al cuerpo técnico, cuando presentaron a los refuerzos Leo Suárez y Franco Pizzichillo, para la actual campaña.

"Nosotros teníamos un plantel cerrado. Con esta oferta por Juan Ferney Otero procedemos, pero para poder hacerlo teníamos que ya haber hecho nuestra tarea", y además complementó que "en nuestros archivos y expedientes contábamos con la información de Harold y se convirtió en una opción muy importante, porque además de ser un gran 9, puede jugar por las bandas", recordando que así lo hizo el viernes pasado en los pocos minutos que estuvo ante Perú, en el Metropolitano de Barranquilla.

