Hace 58 años la vida le regaló al mundo un galán de Hollywood, Keanu Reeves

Uno de los actores más queridos de Hollywood sin duda es Keanu Reeves, no solo por protagonizar escenas cotidianas como verlo en el transporte público, sentado en la calle comiendo como cualquier persona o sorprendiendo a unos fans apareciendo en su boda. Reeves tiene fama de ser un hombre sencillo y amable, y este 2 de septiembre cumple 58 años, aquí te contamos su historia.

Comienzos en el teatro

Por azares del destino nació en Beirut, capital de Líbano, en 1964. De madre inglesa y padre estadounidense de Hawái, su vida siempre ha sido multicultural y eso le ha ayudado a forjar la personalidad que tanto cautiva a las masas.

Comenzó su carrera en el teatro a los 9 años en Canadá, donde creció tras el divorcio de sus padres. A los 17 años obtuvo una visa y se mudó a Los Ángeles con la esperanza de hacer carrera en el cine y vaya que lo logró.

Oportunidades en la pantalla grande

La primera película donde participó fue Youngblood de 1986, le siguieron papeles pequeños en cintas de bajo presupuesto hasta que su carrera despegó casi diez años después, luego de participar en la cinta Speed (1994) que en América Latina se conoció bajo el nombre de Máxima velocidad, a lado de Sandra Bullock.

La cinta se convirtió en un éxito rotundo e incluso ganó dos premios Oscar al mejor sonido y los mejores efectos de sonido. Recientemente, Reeves se enteró de que su coprotagonista estaba enamorada de él, lo cual resultó muy curioso porque ¡él también estaba interesado en Bullock! 12 años después, ambos protagonizaron la película "The lake house", pero no tuvo la misma aceptación.

El salto a la fama

La cúspide de su carrera llegó con las cintas de culto The Matrix (1999), donde interpretó a Neo. La película no solo fue un parteaguas en la carrera de Reeves, sino también de la cinematografía gracias a los efectos especiales que innovaron en su momento y que le valieron ganar 4 premios Oscar.

Para muchos, la carrera de Keanu Reeves es un subibaja, por un lado, están grandes películas con éxitos rotundos y por otro, películas que no llenaron la expectativa y que incluso pueden considerarse fracasos rotundos.

Algunos achacan este fenómeno a que el actor no sabe negarse cuando le presentan proyectos; sin embargo, también es conocido que le ha dicho que no a producciones con las que no está de acuerdo.

A punto de cumplir 58 años, Reeves tiene tras de sí una larga trayectoria que incluye películas de drama, acción y comedias románticas que lo hacen un los actores más queridos por el público.