Formal denuncia por empresa 'fantasma'

Don Jesús Rodríguez Sánchez, en los últimos años quiso irse a trabajar a Estados Unidos para poder dar una mejor vida a su familia. No pudo hacerlo porque al tramitar su VISA los "gringos" le decían que tenía pendientes fiscales en México.

Jesús presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango contra quien resulte responsable de haber creado una empresa fantasma con su nombre y sus datos fiscales para realizar cobros por medio millón de pesos en la Presidencia de Gómez Palacio durante la administración municipal anterior.

"Nunca les entendí por qué me negaban la VISA, yo creo debía impuestos o pensaban que quería irme de México huyendo o no sé, pero no me la daban, ahora entiendo por qué. Alguien estuvo obrando mal a mi nombre. Yo nunca recibí un peso de todo eso que dicen y lo único que quiero es que se limpie mi nombre", dijo Jesús.

Fue a través de la empresa fantasma COTAILOR VANGUARDIA S.A DE C.V. (con registro ante el SAT: CVA 181214B92), que alguien se benefició económicamente con una operación simulada, pues don Jesús no tiene imprenta, que son los servicios que se cobraron en la Presidencia Municipal de Gómez Palacio.

Una empresa fantasma es una sociedad que se utiliza ilícitamente para realizar operaciones empresariales simuladas y que no tiene activos reales o constituyen fachadas corporativas, que tienen por única finalidad defraudar o evadir la aplicación de la ley, por lo que se prestan a actos de corrupción.

El señor Jesús Rodríguez se enteró de que su nombre se usó para un tema de corrupción a través de El Siglo de Torreón . "¿Cuántas facturas más habrán cobrado así a mi nombre", cuestionó "¿En qué problema con Hacienda puedo estar metido y yo ni cuenta, mientras otras personas se hacen ricas?", explicó.

Jesús es originario de San Pedro, trabaja vendiendo quesos y recolecta diariamente desperdicios de alimentos en cubetas, que sube en su vieja troca para poder alimentar a algunos marranitos, con cuya venta también se ayuda.

"Cobraron millones a mi nombre y yo soy una persona de bien, yo trabajo para ganarme la vida y a quien le pregunten, se los puede decir. Quiero que se limpie mi nombre", dijo Jesús.

El Siglo de Torreón buscó anteriormente a don Jesús, puesto que de acuerdo a documentos oficiales él aparece junto con un hombre llamado Juan José Domínguez Gutiérrez, como quienes constituyeron la Sociedad Anónima de Capital Variable COTAILOR VANGUARDIA con un capital mínimo de 50 mil pesos (25 mil y 25 mil), pero únicamente Jesús aparece con facultades de un "poder general para pleitos y cobranzas, actos administrativos y de dominio", mientras que como "comisario" u órgano de vigilancia, aparece Domínguez Gutiérrez, con RFC DOGJ660312LM3.

Jesús aparece como representante legal de esa empresa ante el Registro Público del Comercio, con un poder como persona moral y representación válida ante la Secretaría de Economía; de lo cual dio fe el notario público N°15 de Gómez Palacio, Juan Antonio Alanís Romo (folio mercantil electrónico N-2018102810), y con una constitución de Sociedad de Capital Variable formalizada también ante el Registro Público de Comercio, dando fe como notario público el N°49 de Torreón, Héctor Augusto Goray Valdés.

A través de la empresa fantasma COTAILOR VANGUARDIA S.A DE C.V., se facturó medio millón de pesos al Ayuntamiento de Gómez Palacio en 2021 por la supuesta impresión (innecesaria en base a lo que pide la ley) de 3 mil gacetas municipales en el mes de julio del año 2021, de las cuales por supuesto Jesús no sabe nada ni tiene negocio de eso.