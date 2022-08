A nombre de Jesús, empresa 'fantasma' cobra en Gómez Palacio

Originario de San Pedro de Las Colonias, Coahuila, Jesús Rodríguez Sánchez, de 51 años de edad, y quien trabaja como quesero, además de recolectar diariamente desperdicios de alimentos para mantener a sus marranitos, se sorprendió mucho al enterarse que él aparece legalmente como responsable de la empresa Cotailor Vanguardia S.A. de C.V., que facturó medio millón de pesos al Ayuntamiento de Gómez Palacio por la supuesta impresión (innecesaria en base a lo que pide la ley) de 3 mil gacetas municipales en el mes de Julio del año 2021.

A estas alturas, Jesús "quizá ya es millonario" y no lo sabe, porque (según su versión) todo parece indicar que alguien mas se habría aprovechado de su nombre.

Cotailor Vanguardia es una sociedad registrada ante el SAT que cumple con muchas de las características de empresa "fantasma".

VENDE QUESO Y RECOLECTA DESPERDICIOS PARA SUS CERDOS

"Hasta ahorita que están llegando ustedes, que me están diciendo de este rollo...Yo desconozco todo eso y qué bueno que vienen para aclarar, porque ustedes están viendo mi casa y más o menos como andamos vestidos, como vivo. Simplemente aquí con los vecinos pueden preguntar, ¿oye, ese señor qué? y a cualquiera que le pregunten, a los vecinos, les van a decir que trabajo de quesero. Tengo algunos marranitos pero hasta ahí", dijo el hombre, quien asegura ganar en promedio 350 pesos al día.

En efecto, por su calle los vecinos lo conocen y saben a qué se dedica, pues días antes El Siglo de Torreón preguntó por él.

Don Jesús mostró que en su "troca" vieja, la que además no abre del lado del copiloto, traía cubetas donde guarda los desperdicio para alimentar a sus cerditos, con cuya venta se ayuda.

"Sí me saca de onda esto porque nada que ver. Ni la represento (a la empresa) y ¡qué bueno fuera!. Yo creo me desmayo ahorita si fuera cierto eso", dijo el hombre, quien siempre ha vivido en San Pedro y que incluso asegura que ni siquiera conoce Gómez Palacio.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

No obstante, según documentos oficiales en poder de El Siglo de Torreón y disponibles para consulta pública, aparece como representante legal de esa empresa ante el Registro Público del Comercio, con un poder como persona moral y representación válida ante la Secretaría de Economía; de lo cual dio fe el notario público N°15 de Gómez Palacio, Juan Antonio Alanís Romo (folio mercantil electrónico N-2018102810), y con una constitución de sociedad de capital variable formalizada también ante el Registro Público de Comercio, dando fe como notario público el N°49 de Torreón, Héctor Augusto Goray Valdés.

"Todo eso para mí es desconocido. Hay que buscarle a ver quién se está haciendo pasar por mí, porque en el futuro a lo mejor eso me va a acarrear problemas. Y por donde quiera que le busque la Justicia, lo que quiera, pues aquí no va a encontrar nada. No tengo nada nada de nada como luego dicen, y voy a empezar a preguntar y a investigar quién está haciendo esto, porque yo no. Para empezar no tengo enemigos y que yo me haya prestado para eso pues no, y si me hubiera prestado pues luego, luego se mira. Que bueno que se dieron a la tarea de venir a mi casa y mirar cómo vivo", declaró el hombre a El Siglo de Torreón, quién asegura vivir de manera honrada e incluso señaló que tiene una moto, misma que debe y la paga en abonos de 250 pesos.

Según los documentos (en este reportaje publicados) Jesús Rodríguez Sánchez, nacido el 6 de mayo de 1971 con domicilio en Río Éufrates #69 de la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, del municipio de San Pedro, Coahuila, habría constituido junto con Juan José Domínguez Gutiérrez, la sociedad anónima de capital variable Cotailor Vanguardia, con un capital mínimo de 50 mil pesos (25 mil y 25 mil), pero únicamente Jesús aparece con facultades de un "poder general para pleitos y cobranzas, actos administrativos y de dominio", mientras que como "comisario" u órgano de vigilancia aparece Domínguez Gutiérrez, con RFC DOGJ660312LM3.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

En ese sentido, el sampetrino, Jesús Rodríguez Sánchez, incluso puede a estas alturas haber facturado millones de pesos a Gómez Palacio a través de Cotailor S.A. de C.V. sin saberlo, aunque legalmente sí tiene facultades "para pleitos y cobranzas, actos administrativos y de dominio".

"Ahorita se estaba riendo mi señora de mí, 'oye pues ya eres empresario' y yo, 'bueno fuera, vieja, no estaríamos aquí; buscaríamos otra casa, una de lujo en otra colonia o no sé aquí a cualquier vecino que le pregunten todos me conocen y van a decir 'ah sí ese rancherillo'. Entonces yo creo que alguien usó mi nombre", dijo Jesús, quien niega rotundamente haberse prestado para tal montaje, por lo que también pedirá asesoría legal para deslindarse de esta situación, pues teme algún problema a futuro.

LA EMPRESA 'FANTASMA' QUE FACTURA EN GÓMEZ PALACIO

Cotailor Vanguardia, la sociedad anónima de capital variable, tiene características de ser una empresa "fantasma", es decir, una sociedad que se utiliza ilícitamente para realizar operaciones empresariales simuladas y que no tiene activos reales, o en su caso que constituyen fachadas corporativas que tienen por única finalidad defraudar o evadir la aplicación de la ley, por lo que se prestan para actos de corrupción.

Según su registro ante la Secretaría de Economía, está ubicada en Gómez Palacio; pero en la factura expedida por dicha empresa al Ayuntamiento de Gómez Palacio (por medio millón de pesos), presenta su domicilio como el ubicado en Constitución 1393/4 de la colonia Las Margaritas, en Torreón, Coahuila, en la parte alta y lateral izquierda de una estética de perros, donde hasta hace unos días no estaba señalizada, pero posteriormente alguien colocó un anuncio en vinil por dentro de la ventana y bajó a tomarle fotos.

La empresa Cotailor Vanguardia, registrada ante el SAT con el número (CVA 181214B92), misma que emitió la factura 2360 (número de serie del certificado SAT 00001000000506204896) el 14 de Julio del 2021 para el Ayuntamiento de Gómez Palacio, se dedica a prácticamente cualquier cosa, por lo cual puede emitir facturas de productos no precisamente necesarios, como en el caso de las 3 mil gacetas municipales, a un costo unitario de mas de 140 pesos cada una y para un solo mes, cuando antes solo se mandaban imprimir 100 al mes y sobraban.

Oficialmente la empresa tiene por objeto social un sinfín de cosas expresadas en dos cuartillas y media en el Registro Público del Comercio como: Industria de la construcción, urbanización, electrificación de ferrocarriles, potabilizadoras de agua, barcos, aeropuertos, minas, distribución de combustibles, climas, material acuático, comunicaciones e informática, suministro, mantenimiento y comercialización de pintura y barnices, plásticos, hormigón, cerámica, repoblación forestal, agrícola, jardinería, limpieza de mobiliario urbano, reciclaje, gestión y explotación de plantas de tratamiento y transferencia de residuos, limpieza de edificios y desinfección o "sanitización", prestación de servicios médicos, servicios en el campo del arte, la cultura y el ocio, sistemas de comunicación para policías y bomberos, embalaje de productos alimenticios, distribución de productos perecederos, servicios de publicidad directa, entre muchísimos otros, pero sus oficinas son al parecer itinerantes.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

En el caso de las gacetas municipales, ya antes la dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Gómez Palacio, a cargo de Teresa González Carranza, reconoció a través de un escrito dirigido a El Siglo de Torreón, haber mandado imprimir 3 mil gacetas municipales.

La Gaceta Municipal es un pequeño libro mensual del Municipio, cuya función primordial es hacer del conocimiento de la sociedad, los acuerdos, resolutivos o reglamentos, emitidos por el Cabildo, por lo que su demanda es poca, ya que individualmente los acuerdos de Cabildo también se publican vía Internet.

La impresión de 3 mil gacetas municipales mensuales a través de diferentes empresas, que representan una erogación de la Presidencia Municipal de cerca de 500 mil pesos por mes, fue motivo de denuncias presentadas por exintegrantes de la actual administración municipal, como el exsíndico, Omar Castañeda y el exsecretario del Ayuntamiento, Zuriel Rosas, ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango y ante la Vicefiscalía del Estado de Durango por presuntos actos de corrupción y falsificación de documentos.

Áreas como la Tesorería, Contraloría, dirección de Ingresos, la Sindicatura Municipal y la propia Presidencia, han guardado silencio ante las denuncias presentadas por malversación de recursos contra quien o quienes resulten responsables.