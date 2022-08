Aparecen más empresas fantasma a Jesús

El Ayuntamiento de Gómez Palacio pagó otro medio millón de pesos por impresión de gacetas municipales a otra empresa que también está a nombre del señor Jesús Rodríguez Sánchez, de 51 años de edad, originario de San Pedro de Las Colonias, Coahuila, y quien trabaja como quesero, además de recolectar diariamente desperdicios de alimentos para mantener a sus marranitos.

Don Jesús ya está buscando asesoría legal ante tal situación, pues desea saber quién en la Presidencia Municipal de Gómez Palacio se estuvo aprovechando de su identidad para realizar cobros reales (comprobados por un millón de pesos de dos facturas de junio y julio del 2021) por operaciones simuladas a través de la supuesta impresión de 3 mil gacetas mensuales, a través de dos empresas distintas de las que él aparece como responsable y que niega haber constituido.

"Lo dije antes y lo digo ahora, yo no tengo nada qué ver, a mí que me revisen las autoridades y sí quiero que me investiguen y que se aclare esto, porque me interesa que se limpie mi nombre, no he recibido un solo centavo de esos movimientos que dicen", dijo don Jesús.

TRANSFIRIERON OTRO MEDIO MILLÓN DE PESOS

De acuerdo con documentos en poder de El Siglo de Torreón, el 23 de junio de 2021 el Ayuntamiento de Gómez Palacio con RFC: TMU820908EP0 hizo una transferencia a la empresa GALGUSA S.A. DE C.V. con RFC: GAL1812141R1 (de la cuenta Banorte a KUSPIT, con Clave de Rastreo 8846APR1202106231332873930) por un monto de $492,976.80 (cuatrocientos noventa y dos mil novecientos setenta y seis pesos con ochenta centavos).

KUSPIT es una casa de bolsa 100% digital, además de ser el primer intermediario que opera completamente en línea, en México, desde 2011. Se puede invertir en instrumentos financieros del tipo de: Acciones, Fondos de inversión, Fibras, Capitales que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y el Sistema Internacional de Cotizaciones.

La empresa GALGUSA S.A. DE C.V. -a la cual el Ayuntamiento de Gómez Palacio transfirió medio millón de pesos por concepto de impresión y acabados el 23 de junio del 2021- también habría sido presuntamente creada por el señor Jesús Rodríguez Sánchez (cosa que él niega rotundamente) y esta vez por otra persona, María Nely Domínguez García, con un capital de 25 mil y 25 mil pesos, respectivamente para un total de 50 mil pesos, de acuerdo con el Registro Público del Comercio. Nuevamente solo el sampetrino Jesús aparece con un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio y también como administrador "único". La empresa fue formalizada ante el notario público número 49, de Torreón, Coahuila, Héctor Augusto Garay Valdés.

Don Jesús asegura desconocer que a su nombre se ha facturado ya un millón de pesos a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio por la supuesta impresión de miles de gacetas municipales, a nombre dos empresas en las que él aparece como responsable y administrador ante el Registro Público del Comercio: La empresa GALGUSA S.A. DE C.V. por un monto de 492 mil 976 pesos con 80 centavos y la empresa COTAILOR VANGUARDIA S.A DE C.V. (con registro ante el SAT: CVA 181214B92), misma que emitió la factura 2360 (número de serie del certificado SAT 00001000000506204896) el 14 de Julio de 2021 por la impresión de 3 mil gacetas municipales, a un costo unitario de mas de 140 pesos cada una y por un monto total en este caso de 493 mil 011 pesos con 60 centavos, considerando un IVA de 68 mil pesos.

LOS FANTASMAS DE GÓMEZ PALACIO

El señor Jesús Rodríguez Sánchez con RFC: ROSJ710506DV7 no descarta que a su nombre y con su Registro Federal de Contribuyentes, hayan creado mas empresas fantasmas a su nombre con el pretexto de la impresión mensual de 3 mil gacetas municipales a través del área de Comunicación Social.

Una empresa fantasma es una sociedad que se utiliza ilícitamente para realizar operaciones empresariales simuladas y que no tiene activos reales o constituyen fachadas corporativas, que tienen por única finalidad defraudar o evadir la aplicación de la ley, por lo que se prestan a actos de corrupción.

La Gaceta Municipal es la publicación mensual del Municipio, cuya función primordial es hacer del conocimiento de la sociedad los acuerdos, resolutivos o reglamentos, emitidos por el Ayuntamiento, una especie de revista oficial que puede ser de siete páginas como se ve en algunos casos, de 14 o de 40, según la cantidad de acuerdos tomados por el Cabildo. La Ley no pide imprimirlas, solo difundirlas, por lo cual se puede hacer vía Internet y el Ayuntamiento se ahorra ese millón de pesos de ambas facturas, a nombre del señor que recolecta desperdicios alimenticios para mantener a sus cerditos en San Pedro.

EL ENGAÑO

La impresión innecesaria (de acuerdo con las exigencias vigentes de la ley) de 3 mil gacetas mensuales por parte del Ayuntamiento (cuando anteriormente se mandaban imprimir 100 y la mayoría se archivaba), había sido justificada a través de un oficio que mandó a esta casa editora la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Gómez Palacio, a cargo de Teresa González Carranza, mismo que aseguraba que la impresión de las 3 mil gacetas no era para un solo mes sino para 5 meses de 2021: abril, mayo, junio, julio y agosto, lo que según las facturas ya publicadas en ediciones anteriores de El Siglo de Torreón, no corresponde a la realidad, pues únicamente las dos de don Jesús (GALGUSA S.A. DE C.V. y, COTAILOR VANGUARDIA S.A DE C.V.) facturaron medio millón de pesos cada una en junio y julio de 2021, respectivamente.

Dicho oficio fue motivo de denuncias presentadas por exintegrantes de la actual administración municipal ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango y ante la Vicefiscalía del Estado de Durango por presuntos actos de corrupción y falsificación de documentos.

Áreas como la Tesorería, Contraloría, dirección de Ingresos, la Sindicatura Municipal y la propia Presidencia, han guardado silencio ante las denuncias presentadas por malversación de recursos contra quien o quienes resulten responsables y ante la información publicada por El Siglo de Torreón.

EMPRESAS

Don Jesús Rodríguez Sánchez aparece como responsable de 2 empresas que él niega haber constituido.

Jesús Rodríguez Sánchez con RFC: ROSJ710506DV7 no descarta que a su nombre hayan creado más empresas fantasmas en Gómez Palacio y ya está buscando asesoría legal ante tal situación.