Espera Sindicato minero que exdirigentes regresen 18 mdp desfalcados

A unos cuantos días de que se realice la audiencia de juicio penal contra tres ex dirigentes locales de la sección 288 del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, el Comité Nacional espera que los acusados busquen un acuerdo reparatorio para evitar la prisión y que regresen los 18 millones de pesos de los trabajadores que fueron saqueados de las cuentas bancarias del gremio.

Ismael Leija Escalante, secretario general nacional, señaló que los ex dirigentes, que además están en proceso de juicio al interior del sindicato, no han tenido acercamiento a la sección 288, de donde extrajeron el dinero de las cuentas bancarias.

Explicó que en esta o en la próxima semana se realizará la audiencia de inicio de juicio. Los amparos y recursos legales promovidos por los abogados de los acusados ya fueron agotados y el proceso penal por administración fraudulenta continuará.

Los imputados son el ex secretario general, Patricio “A”; el ex tesorero, Francisco “B”; y el ex presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Jorge “N”.

Leija Escalante señaló que los acusados están gastando cantidades de dinero con sus abogados, en lugar de buscar un acuerdo y reparar el daño al patrimonio del sindicato.

El quebranto económico se descubrió cuando la sección 288 se disponía a pagar el fondo de contingencia, o fondo pro huelga, luego de qué se conjuró la huelga del sindicato con la planta dos de Altos Hornos de México al negociar un incremento al salario, dos años atrás.

Los tres funcionarios sindicales autorizados para firmar en el banco fueron retirados de sus cargos, suspendido sus derechos sindicales y se les fincó responsabilidad penal por el delito de administración fraudulenta.

Auditores externos revisaron las cuentas de la sección y detectaron un daño al patrimonio superior a 18 millones de pesos.

De éstos, siete millones corresponden al fondo pro huelga, indicó Leija Escalante.